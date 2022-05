Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager na afgenomen groei-indicaties in de eurozone en een winstwaarschuwing maandag nabeurs in de Verenigde Staten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,7 procent op 431,70 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,8 procent naar 14.050,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 1,2 procent met een stand van 6.283,34 punten. De Britse FTSE zakte dinsdag 0,3 procent naar 7.487,75 punten. Beleggers vinden het volgens Naeem Aslam, marktanalist bij AvaTrade, lastig om richting te kiezen. Enerzijds was er gisteren de berichtgeving dat de Verenigde Staten de importheffingen voor China zou willen intrekken, maar anderzijds waarschuwde president Joe Biden China in harde bewoording om Taiwan met rust te laten, wat de geopolitieke onzekerheid voedde, aldus Aslam. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING drukken zorgen over de groei van de Chinese economie ook op de beursstemming. Goldman Sachs denkt dat er meer Chinese faillissementen in aantocht zijn uit de vastgoedsector, zo merkte beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx op. Om de sector te ondersteunen besloot de Chinese overheid eerder deze maand om de rentes te verlagen. Ook een winstwaarschuwing van het Amerikaanse social mediabedrijf Snap gisteravond nabeurs doet de stemming volgens Wiersma van ING geen goed. Eind april zei het bedrijf nog een omzetgroei te verwachten van 20 tot 25 procent op jaarbasis bij een EBITDA-resultaat van 0 tot 50 miljoen dollar, maar deze doelstellingen zal Snap niet halen, zo liet het maandag weten. Vanochtend kregen beleggers de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindexen voor de grote Europese economieën gepresenteerd. Daaruit bleek dat zowel de dienstensector als de industrie in de eurozone in mei iets minder sterk groeide. Voor vanmiddag staan de voorlopige inkoopmanagersindices voor de industrie en de dienstensector van de Verenigde Staten in mei en de verkopen van nieuwe woningen in april op de agenda. Olie werd dinsdag goedkoper. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 110,00 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 110,39 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent. Maandag noteerde de prijs voor een vat WTI kortstondig boven die voor een vat Brent, terwijl deze doorgaans enkele dollars lager noteert. De euro/dollar noteerde op 1,0712. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0672 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0689 op de borden.



Bedrijfsnieuws Op de belangrijkste beurzen overheersten de minnen met in Parijs slechts vijf koersen die hoger noteerden. Negen aandelen noteerden een verlies van meer dan 2 procent. In Frankfurt was de verhouding tien om zeven en daarmee iets gunstiger. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,4 procent in het rood. De S&P 500 index won maandag 1,9 procent op 3.973,75 punten, de Dow Jones index steeg 2,0 procent op 31.880,24 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in het groen op 11.535,27 punten. Bron: ABM Financial News

