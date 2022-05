Olieprijs blijft boven 110 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De West Texas Intermediate-olieprijs is maandag fractioneel gestegen bij een settlement van 110,29 dollar. "De olieprijzen worden ondersteund omdat de benzinemarkten krap blijven te midden van een solide vraag op weg naar het piekseizoen in de VS", aldus Stephen Innes, managing partner bij SPI Asset Management. Volgens de Energy Information Administration liggen de benzinevoorraden in de Verenigde Staten momenteel zo'n 8 procent lager dan het vijfjarige gemiddelde in deze tijd van het jaar. En de voorraden stookolie liggen gemiddeld ruim 20 procent lager dan wat normaal is in deze tijd. De olieprijzen kunnen ook profiteren van de lichte coronaversoepelingen in China, volgens marktkenners, die wel de snel stijgende besmettingen in Beijing in de gaten houden. Volgens Innes zijn ook de berichten positief dat de Amerikaanse president Joe Biden en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman elkaar mogelijk gaan ontmoeten. Toch nog toe negeerde Saoedi-Arabië oproepen van de VS dat OPEC en zijn bondgenoten de productie moeten opvoeren om de krapte in de markt tegen te gaan. Ondertussen wacht de markt op witte rook rond een Europese importban op Russische olie maar die lijkt ver weg. Bloomberg meldde maandag op basis van ingewijden dat de kans op groen licht tijdens een EU-top volgende week steeds kleiner wordt omdat Hongarije de hakken in het zand zet en meer geld eist voor een energietransitie. Bron: ABM Financial News

