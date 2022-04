Orange bevestigt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Orange heeft na een goed eerste kwartaal de outlook voor het hele boekjaar bevestigt. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Franse telecombedrijf. De omzet steeg in de eerste drie maanden van het kaar met 0,7 procent tot krap 10,6 miljard euro. Deze toename werd volgens Orange gedreven door de groei in Afrika en het Midden-Oosten, die de daling in Frankrijk en Spanje wist te compenseren. De EBITDA na leases steeg met 1 procent tot 2,6 miljard euro, terwijl de kapitaaluitgaven exclusief licenties in het kwartaal met 5,8 procent daalden tot 1,6 miljard euro. Outlook Orange zei dat het maatregelen neemt om in een periode van stijgende inflatie de doelstellingen voor 2022 te bereiken. Daarbij rekent het telecombedrijf op een stijging van de EBITDA na leases van 2,5 tot 3 procent, terwijl de kapitaaluitgaven onder 7,4 miljard euro zouden moeten uitkomen. Ook meent het bedrijf goed op weg te zijn om de doelstellingen voor 2023 te halen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.