'Sterke ledenaanwas Basic-Fit'

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in het afgelopen jaar grofweg conform verwachting gepresteerd, waarbij de aanwas van nieuwe leden erg sterk was. Dit oordeelde analist Marc Zwartsenburg van ING woensdag. Zwartsenburg merkte op dat de outlook voor wat betreft de uitrol van clubs niet werd aangepast. ING zag dat Basic-Fit in de eerste maanden van dit jaar al redelijk wat nieuwe clubs heeft geopend. De outlook voor heel dit jaar werd gehandhaafd, ondanks een lager startpunt vanwege de coronacrisis, aldus Zwartsenburg. Verder is Duitsland het nieuwe land dat Basic-Fit wil betreden. "Dat is geen verrassing", aldus de analist. De oorlog in Oekraïne heeft volgens Zwartsenburg geen direct effect op de bedrijfsvoering, terwijl de energieprijzen tot halverwege 2023 zijn vastgezet. Bovendien heeft de uitbater van fitnessclubs voor minstens 60 nieuwe clubs aan apparatuur liggen. Zwartsenburg verwacht dat Basic-Fit in de eerste helft van 2022 zal blijven voldoen aan de bankconvenanten. ING heeft een koopadvies op Basic-Fit met een koersdoel van 48,50 euro. Het aandeel steeg woensdagochtend met 4,3 procent tot 37,24 euro. Bron: ABM Financial News

