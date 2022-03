Europese beurzen openen naar verwachting weer lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag opnieuw een lagere opening tegemoet, na stevige verliezen maandag op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 261 punten voor de Duitse DAX, een min van 125 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 74 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag verder gedaald.

"Terwijl de Russische agressie in Oekraïne voortduurt, zorgt het risico van een verdere escalatie voor onrust bij investeerders", zegt macrostrateeg Thomas Hempell van Generali Investments.

De Duitse DAX-index is inmiddels 20 procent gedaald ten opzichte van de top in januari, ofwel een zogeheten ´'bear market'.

"Terwijl de prijzen van olie en aardgas de pan uit rijzen en de zorgen over het effect op de mondiale economische groei toenemen, zweeft het spook van stagflatie boven de financiële markten", stelde Hargreaves Lansdown.

De Russische invasie van Oekraïne heeft de aandacht gevestigd op de afhankelijkheid van Europa van Russische energie, en dat raakt de Europese aandelenmarkt midscheeps. Dat is goed zichtbaar in Duitsland, waar beleggers aandelen verkopen uit vrees dat de Duitse economie hard zal worden getroffen door de dure energie. Duitsland haalt meer dan de helft van zijn energie uit Rusland.

Op macro-economisch vlak was het maandag vrij rustig in Europa. Later deze week volgt het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.



Volgens econoom Bert Colijn van ING is het lastig om nu al conclusies te trekken over hoe de oorlog de economie in de eurozone zal beïnvloeden, maar een scenario van stagflatie dreigt voor de outlook van de ECB.

Bedrijfsnieuws

In de Londense FTSE waren reisaandelen zoals IAG en TUI, en banken zoals Lloyds en Barclays zware verliezers maandag.

Ook elders in Europa liggen aandelen van banken onder vuur. ING, BNP Deutsche Bank, ING, BNP Paribas en KBC verloren 3 tot 7 procent.



Autofabrikanten hadden het ook moeilijk. Stellantis bijvoorbeeld werd meer dan 6 procent goedkoper.

BP en Shell profiteerden maandag van de hogere olieprijs, met winsten voor de aandelen van respectievelijk 4 en ruim 8 en procent. Ook grondstoffenproducenten zoals Glencore en BHP wonnen terrein.

Wapenfabrikant BAE Systems steeg ruim 7 procent en Thales werd zo'n 6,5 procent duurder.

Prijsvechter Wizz Air, gefocust op centraal-Europa, leverde maandag meer dan 6,5 procent in nadat het bedrijf zijn verwachtingen voor de capaciteitsgroei bijstelde. De vluchten van en naar Oekraïne en Rusland zijn gestaakt en er staan nog vier vliegtuigen vast in Oekraïne, wachtend op een kans om veilig het land uit te vliegen.



Euro STOXX 50 3.512,22 (-1,2%)

STOXX Europe 600 417,13 (-1,1%)

DAX 12.834,65 (-2,0%)

CAC 40 5.982,27 (-1,3%)

FTSE 100 6.959,48 (-0,4%)

SMI 11.204,67 (-0,8%)

AEX 669,04 (-0,4%)

BEL 20 3.682,48 (-2,1%)

FTSE MIB 22.160,28 (-1,4%)

IBEX 35 7.644,60 (-1,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een rode opening.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink lager geëindigd, waarbij de Dow Jones index in een correctie belandde en de Nasdaq in een bear market.

De oorlog in Oekraïne blijft het sentiment bepalen en zorgt voor een enorme stijging van de olieprijzen.

Het westen, onder leiding van de Verenigde Staten, overweegt om een embargo te zetten op Russische olie. Het Witte Huis meldde maandagavond dat president Biden hierover nog geen besluit heeft genomen.

Massimo Bonisoli, analist bij de Italiaanse broker Equita, waarschuwt dat dit een lastige opgave is.

Oliekartel OPEC probeert elke maand de productie met 400.000 vaten per dag te verhogen, maar slaagt hier in de praktijk nauwelijks in.



WTI-olie werd maandag ruim 3 procent duurder op meer dan 119 dollar en Brent kost nu zelfs 123 dollar per vat.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wakkeren de hoge olieprijzen de zorgen aan over een eventuele mondiale recessie.

"Het is moeilijk om veel opwaarts potentieel te zien voor de aandelenmarkten tegen een achtergrond van voortdurende escalatie", zei de marktkenner, doelend op de oorlog in Oekraïne.

Bij Carmignac vrezen ze voor stagflatie, ofwel een vertraging van de economie in combinatie met een hoge inflatie. En een gebrek aan grondstoffen kan volgens de Franse belegger de verstoringen in de aanvoerketen verder vergroten, met alle negatieve gevolgen van dien.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Beleggers hebben volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade vooral oog voor het Amerikaanse inflatiecijfer op donderdag.

De Federal Reserve staat voor de enorme uitdaging om de inflatie onder controle te krijgen door het monetaire beleid te verkrappen, maar moet volgens Aslam waken dat dit niet tot een groeivertraging leidt en de aandelenmarkten laat ontsporen.

Bedrijfsnieuws

Exxon Mobil steeg zo'n 3,5 procent in navolging van de olieprijzen. Chevron eindigde meer dan 2 procent hoger.

Uber Technologies heeft maandag de winstverwachting voor het eerste kwartaal verhoogd, omdat de vraag naar taxiritten en bezorgmaaltijden snel herstelt van de omikron-uitbraak eind vorig jaar. Het aandeel daalde zo'n 4 procent.

Intel heeft een aanvraag voor een beursgang van Mobileye ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. De bij de SEC ingediende stukken zijn vooralsnog vertrouwelijk en niet openbaar te raadplegen. Eind december kondigde Intel al plannen voor een beursgang van Mobileye aan. Het aandeel daalde een half procent.

Aandelen van Bed Bath & Beyond sloten liefst 36 procent hoger nadat bekend werd de bestuursvoorzitter van GameStop, Ryan Cohen, een groot belang in de retailer heeft genomen. Cohen spoort het bedrijf aan om strategische alternatieven te onderzoeken, waaronder een verkoop.

S&P 500 index 4.201,09 (-3,0%)

Dow Jones index 32.817,38 (-2,4%)

Nasdaq Composite 12.830,96 (-3,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag in het rood, hoewel de verliezen relatief beperkt bleven.

Nikkei 225 24.799,91 (-1,7%)

Shanghai Composite 3.342,43 (-0,9%)

Hang Seng 21.013,25 (-0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0859. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0870.

USD/JPY Yen 115,48

EUR/USD Euro 1,0859

EUR/JPY Yen 125,40

MACRO-AGENDA:

08:00 Industriële productie - Januari (Dld)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal def. (eur)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Februari (VS)

14:30 Handelsbalans - Januari (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Campbell - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Oracle - Cijfers derde kwartaal (VS)