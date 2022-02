RBC verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RBC heeft het koersdoel voor Shell verhoogd van 25,00 naar 27,00 Britse pond en herhaalde het Outperform advies voor de energiereus. De koersdoelverhoging komt na de meevallende kwartaalcijfers van Shell op donderdag. De analisten van RBC denken dat Shell meer opwaartse potentie heeft dan sectorgenoten. Bron: ABM Financial News

