Stevige Europese boete voor Telefonica en Pharol

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Telefonica en Pharol kunnen een mededingingsboete van 79 miljoen euro tegemoet zien. Dit liet de Europese Commissie dinsdag weten. Brussel veroordeelt daarmee de overeenkomst die Telefonica en Pharol, het voormalige Portugal Telecom, tekenden om niet met elkaar te concurreren in Spanje en Portugal. Daarmee overtraden zij de mededingingswetgeving. Van de 79 miljoen euro komt 66,9 miljoen euro voor rekening van Telefonica en de resterende 12,1 miljoen euro voor die van Pharol. Bron: ABM Financial News

