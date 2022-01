Beursblik: sterk piekseizoen PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in heel 2021 een hoger dan voorziene EBIT geboekt na een sterk piekseizoen. Dit oordeelde analist David Kerstens van Jefferies dinsdagochtend. In het afgelopen jaar viel de EBIT circa 4 procent hoger uit dan waar de analistenconsensus rekening mee hield, aldus Kerstens, mede dankzij een sterk piekseizoen. Een eerste verwachting van het postbedrijf voor de EBIT in het lopende jaar ligt evenwel 6 procent onder de consensus, aldus Kerstens. PostNL geeft wel meer duidelijkheid, na een buitengewoon jaar, zo merkte de analist op. Een inkoopprogramma van 15 procent van de aandelen PostNL onderstreept volgens Jefferies bovendien het vertrouwen in de vooruitzichten voor de middellange termijn. Jefferies heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 5,00 euro. Bron: ABM Financial News

