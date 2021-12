ArcelorMittal in gesprek over inkoop convertibles Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal voert exclusieve gesprekken over de inkoop van 395 miljoen dollar aan achtergestelde converteerbare obligaties met een looptijd tot 2023. Dit maakte het staalconcern dinsdagochtend bekend. De koers waartegen ArcelorMittal de stukken inkoopt, wordt bepaald door de koersontwikkeling van de gewone, genoteerde aandelen van ArcelorMittal gedurende een bepaalde periode na het bereiken van een akkoord over de inkoop. Nadat de transactie is afgerond, resteert nog 608 miljoen dollar aan uitstaande obligaties. Citigroup begeleidt de transactie. Bron: ABM Financial News

