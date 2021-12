Europese beurzen openen opnieuw flink lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 163 punten voor de Duitse DAX, een min van 86 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 75 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, na stevige bewegingen in de afgelopen drie handelsdagen, waarin het monetaire beleid en corona elkaar bestreden om de meeste aandacht.

"De Europese beurzen hebben woensdag een aardige ommekeer gemaakt en zijn de maand december positiever begonnen dan de maand november is geëindigd", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hewson sprak van een "zigzaggende" beweging van de beurzen in de afgelopen handelsdagen, voornamelijk door de ontwikkelingen rond de omikronvariant van het coronavirus.

Vooral de DAX heeft volgens Hewson een sterke dag achter de rug, ondanks zorgen over de manier waarop het Duitse gezondheidsstelsel omgaat met de aanpak van de deltavariant van het coronavirus. De Britse FTSE 100-index bleef vandaag juist wat achter, zo zag de analist.

"We kunnen wat stabilisatie zien, na de forse bewegingen van de afgelopen dagen", zo zei Hewson, die tegenslagen rond omikron daarbij buiten beschouwing laat.

Volgens Hewson zijn er diverse redenen waarom de toon op de beurzen momenteel wat positiever is, waaronder uitspraken van CEO Ugur Sahin van BioNTech, dat de huidige vaccins een redelijke bescherming zouden bieden tegen de nieuwste variant, ondanks dat ze wel minder effectief zijn. "Als viroloog biedt hij een goed tegenwicht aan de alarmerende toon van CEO Stephane Bancel van Moderna, die op dinsdag nog zorgde voor een verkoopgolf."

Ook wees Hewson op uitspraken van een topman bij de Wereldgezondheidsorganisatie, die stelde dat nieuwe vaccins waarschijnlijk niet nodig zijn en dat de bijwerkingen van de nieuwe variant tot dusver mild zijn. Ook dit doet het sentiment goed, aldus de analist.

Inkoopmanagersindices van de industrieën in Europa, lieten zonder uitzondering in november groei zien. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie steeg in november van 58,3 naar 58,4. Een voorlopige indicatie wees op 58,6.

"Een sterk cijfer maskeert hoe zwaar de marktomstandigheden op dit moment zijn voor fabrikanten", zei econoom Chris Williamson van Markit in een toelichting. De vraag is goed, maar de problemen in de aanvoerketen worden in hoog tempo groter, aldus de econoom. Corona blijft een donderwolk boven de markt, waarschuwt Williamson.

In de VS wezen de cijfers Markit op een kleine groeivertraging, maar die van ISM lieten een versnelling zien.

Verder kwam er uit de VS nog een meevallend banenrapport van ADP. Vrijdag volgt het officiële rapport.

Bedrijfsnieuws

Sanofi heeft woensdag de outlook voor de middellange termijn herhaald en houdt vertrouwen in zijn vaccinkandidaten. Het bedrijf neemt verder voor een onbekend bedrag Origimm Biotech over. Het aandeel sloot 2,4 procent hoger.

In tegenstelling tot dinsdag kleurden de belangrijkste aandelenkoersen groen. Stellantis was een blikvanger in Parijs met een plus van 5,7 procent. Het aandeel Eurofins leed een verlies van 5,8 procent.

In Frankfurt zag het aandeel Hellofresh de koers met 3,5 procent onderuit gaan en ook die van het aandeel Sartorius zakte 3,8 procent.

Euro STOXX 50 4.177,83 (+2,8%)

STOXX Europe 600 470,86 (+1,7%)

DAX 15.472,67 (+2,5%)

CAC 40 6.881,87 (+2,4%)

FTSE 100 7.168,68 (+1,6%)

SMI 12.266,46 (+0,9%)

AEX 790,70 (+1,7%)

BEL 20 4.154,97 (+1,0%)

FTSE MIB 26.371,92 (+2,2%)

IBEX 35 8.452,60 (+1,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag hoger.

De Amerikaanse aandelenmarkten hebben woensdag de winsten van eerder op de dag niet kunnen vasthouden en zakten flink weg richting het einde van de handelsdag.

Gedurende de dag kwam de bevestiging dat de eerste besmetting met de omikronvariant van het coronavirus is geconstateerd in de Verenigde Staten bij iemand die op 22 november terugkeerde van een trip naar Zuid-Afrika. Daarop liepen de koersen op Wall Street flink terug. Ook de olieprijs zakte.

Eerder op de dag stonden de Amerikaanse beurzen nog juist hoger. Toen schudden beleggers de verrassende verandering in de houding van Fed-voorzitter Jerome Powell van zich af", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Powell liet dinsdag weten dat het wellicht nodig is om sneller te taperen.

Ook banencijfers stemden beleggers aanvankelijk positief. Er kwamen afgelopen week in de VS 534.000 banen bij aldus cijfers van loonstrookjesverwerker ADP. Rabobank sprak van een sterk en breed gedragen banenrapport. "Met een bijdrage aan de groei uit alle sectoren zet november de trend uit oktober voort", aldus marktanalist Philip Marey.

"De Amerikaanse economie kabbelt vooruit", aldus Hewson. Vrijdag volgt het officiële rapport.

Het cijferseizoen loopt op zijn laatste benen. Dinsdagavond nabeurs kwamen Hewlett Packard en GlobalFoundries nog met cijfers en vanmiddag was het de beurt aan Constellation Brands.

"We verwachten dat de markt geleidelijk zijn focus verlegt van omikron naar positieve groei- en winstcijfers, waardoor aandelen hun opwaartse trend kunnen hervatten", zei CIO Mark Haefele van UBS. Dit pakt volgens hem vooral positief uit voor Japanse en Europese aandelen, energie en financials.

"We kunnen wat stabilisatie zien, na de forse bewegingen van de afgelopen dagen", zo voorziet Hewson, die tegenslagen rond omikron daarbij buiten beschouwing laat.

Niet iedereen deelt deze verwachting. CIO Chris Zaccarelli van Independent Advisor Alliance voorziet op korte termijn juist een hoge volatiliteit. "Onder de streep hangt er meer onzekerheid boven de markten dan enkele weken geleden", aldus Zaccarelli. "Dat is genoeg reden voor beleggers om nu de trekker over te halen en later pas de vragen te stellen."

De januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,9 procent lager op 65,57 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit is het laagste niveau in meer dan drie maanden.

De euro/dollar noteerde op 1,1311. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1321 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1311 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ExxonMobil wil de winst en kasstroom in 2027 verdubbelen ten opzichte van 2019. Daarnaast zal het jaarlijks 20 tot 25 miljard dollar investeren, ook in groene projecten. Het aandeel daalde fractioneel.

Hewlett Packard zag de winst hard stijgen dankzij een juridische overwinning op Oracle. De omzet steeg licht. De outlook voor heel 2021 werd herhaald. Het aandeel sloot 3,4 procent hoger.

GlobalFoundries verraste positief, met een omzetgroei en zwarte cijfers. Het aandeel sloot tot 4,3 procent in het rood.

BioNTech verloor 4,9 procent, ondanks dat CEO CEO Ugur Sahin tegen Reuters zei dat zijn samen met Pfizer ontwikkelde vaccin vermoedelijk goed beschermd tegen de omikronvariant.

Het aandeel Salesfoce.com sloot woensdag 11,8 procent lager, na het afgeven van een tegenvallende outlook.

General Motors heeft woensdag de winstverwachtingen voor heel het jaar opwaarts bijgesteld, zo maakte CFO Paul Jacobson van General Motors bekend tijdens een conferentie van Credit Suisse. De automaker mikt voor heel dit jaar nu op een winst voor belastingen van circa 14 miljard dollar, waar eerder nog werd gemikt op de bovenkant van de bandbreedte van 11,5 tot 13,5 miljard dollar. General Motors steeg met 0,4 procent.

S&P 500 index 4.513,04(-1,2%)

Dow Jones index 34.022,04 (-1,3%)

Nasdaq Composite 15.254,05 (-1,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225 27.859,09 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.578,63 (+0,1%)

Hang Seng 23.729,63 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1320. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1314 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1324 op de borden.

USD/JPY Yen 113,05

EUR/USD Euro 1,1320

EUR/JPY Yen 128,00

MACRO-AGENDA:

07:00 Consumentenvertrouwen - November (Jap)

11:00 Werkloosheid - Oktober (eur)

11:00 Producentenprijzen - Oktober (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

00:00 Bijeenkomst OPEC+

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Kroger - Cijfers derde kwartaal (VS)