Wall Street houdt deuren dicht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street blijft maandag gesloten. Amerikaanse handelaren hebben een lang weekend, vanwege de viering van Labor Day. Vrijdag sloten de Amerikaanse beurzen de week vrijwel vlak af, na een teleurstellend banenrapport. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in augustus met 235.000 is gestegen, wat ver onder de verwachte stijging van 750.000 banen was. De werkloosheid kwam in augustus uit op 5,2 procent, tegen 5,4 procent een maand eerder. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade sprak vrijdag van een grote misser. De euro/dollar handelde maandag op 1,1867 en olie werd iets goedkoper. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index noteerde vrijdag vlak op 4.535,44 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 35.369,09 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 15.363,52 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.