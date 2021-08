Brill duikt in rode cijfers

(ABM FN-Dow Jones) Brill is in de eerste helft van 2021 in de rode cijfers gedoken op een hogere omzet, vanwege een reeks eenmalige kosten in verband met de overname van Vandenhoeck & Ruprecht. Dit bleek donderdag nabeurs uit de halfjaarcijfers van de wetenschappelijke uitgever.

CEO Peter Coebergh zei in een toelichting op de cijfers dat de overname van Vandenhoeck & Ruprecht in februari het hoogtepunten van de eerste helft van dit jaar was. Coebergh zei ook dat de integratie van het bedrijf volgens schema verloopt. De bestuurder is bovendien tevreden over de onderliggende omzet- en winstontwikkelingen in het afgelopen halfjaar.

Brill boekte in de eerste zes maanden van 2021 een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 1,7 miljoen euro, in vergelijking met 1,3 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 42.000 euro, tegenover een winst van 120.000 euro in dezelfde periode een jaar eerder.

De daling is het resultaat van eenmalige acquisitie-, intergratie- en herstructureringskosten van 618.000 euro.

De omzet steeg de afgelopen verslagperiode van 16,2 miljoen euro in de eerste helft van 2020 naar 19,3 miljoen euro het afgelopen halfjaar.

Outlook

Het bedrijf zei voorzichtig te zijn met het verstrekken van prognoses voor het hele boekjaar, maar zei wel dat de pijplijn voor productreleases er voor de tweede helft van het jaar goed uitzien, evenals [door het coronavirus] uitgestelde inkomsten en verkoopkansen.

Brill verwacht dit jaar een autonome omzetgroei te realiseren, terwijl de nettowinst ten opzichte van vorig jaar lager zal uitkomen vanwege de verwachte integratiekosten van 1 miljoen euro door de overname van V&R.