Video: positieve omgeving voor aandelenmarkten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelenmarkten hebben nog altijd de wind in de rug, en hoewel de volatiliteit zal toenemen, is het beter om belegd te blijven. Dit zei marktanalist Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. "Het tweede kwartaal winstseizoen heeft de belegger gerustgesteld", aldus Juvyns. "De markt was geprijsd voor perfectie, maar er werd dan ook geleverd." De analistentaxaties voor het derde kwartaal zullen volgens Juvyns weer worden verhoogd. En 'tapering' zou de belegger niet moeten afschrikken, vindt de expert van JPMorgan. Wel waarschuwt Juvyns dat de volatiliteit zal gaan toenemen, vanaf het huidige lage niveau. De nieuwe deltavariant en de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole zullen de komende maanden aanleiding geven voor meer beweging. Kortom, blijf beleggen, maar zorg dat de portefeuille voldoende diversiteit kent, adviseer Juvyns. Klik hier voor: positieve omgeving voor aandelenmarkten ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.