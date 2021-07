Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 4.352,13 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.754,98 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent hoger op 14.593,03 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten geven daarmee een vervolg aan de koerstwinsten een dag eerder, nadat de beurzen maandag een forse tik kregen te verwerken vanwege zorgen over de verspreiding van de delta-variant van het coronavirus.

Beleggers schuiven daarmee hun zorgen over de economische effecten van de delta-variant van zich af, hoewel de markten naar verwachting zenuwachtig zullen blijven in aanloop naar de zomervakantiepiek. De markt ziet zich gesteund door een sterke start van het bedrijfsresultatenseizoen. Van de 60 S&P 500-fondsen, die tot dusver hun kwartaalcijfers publiceerden, overtrof 85 procent de verwachting van analisten.

Analisten koppelden het herstel van dinsdag aan de visie dat de verkoopgolf van maandag overdreven was. "Hoewel het erg moeilijk is om het verloop van de pandemie te voorspellen, verwachten we momenteel niet dat de verspreiding van de deltavariant een grote bedreiging zal vormen voor het economisch herstel, in ieder geval in de ontwikkelde wereld", zei econoom Bethany Beckett van Capital Economics.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 4,0 procent. De marktindex daalde van 727,5 naar 698,3.

De euro/dollar noteerde op 1,1800 Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1774 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1779 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 4,1 procent hoger, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaans energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week, na negen opeenvolgende weken van dalingen, zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Chicago activiteitenindex van juni, gevolgd door de bestaande woningverkopen en leidende indicatoren later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Coca-Cola heeft in het tweede kwartaal zowel de omzet als de winst stevig zien stijgen en liet zich positiever uit over heel 2021. Coca-Cola rekent inmiddels voor dit jaar op een autonome omzetgroei van 12 tot 14 procent. De winst per aandeel zal op vergelijkbare basis met 13 tot 15 procent groeien. Het aandeel steeg 1,3 procent.

Johnson & Johnson zag in het tweede kwartaal van 2021 de winst hoger dan verwacht uitkomen en vervolgens de jaaroutlook opnieuw verhoogd. Waar in april nog werd gerekend op een omzetgroei van 9,7 tot 10,9 procent, is dat nu 10,5 tot 11,5 procent. Het aandeel won 0,1 procent.

Ook Verizon deed in het tweede kwartaal van 2021 beter dan voorzien en stelde de outlook opwaarts bij. Het aandeel noteerde 1,0 procent hoger.

Harley-Davidson heeft in het tweede kwartaal van 2021 in tegenstelling tot vorig jaar weer zwarte cijfers geschreven en het daarmee ook beter gedaan dan voorzien. De outlook voor 2021 werd door de fabrikant herhaald. Het aandeel daalde 6,5 procent.

Dinsdagavond na het klinken van de slotbel in New York, kwam Netflix al met cijfers. Afgelopen kwartaal kwamen er veel minder nieuwe abonnees bij dan in de eerste maanden van dit jaar. Netflix verwacht dat de tweede jaarhelft verbetering brengt. Voor het derde kwartaal rekent de streamingdienst op 3,5 miljoen nieuwe abonnees met een omzet van 4,78 miljard dollar. Analisten mikken echter op 5,5 miljoen nieuwe abonnees. Het aandeel verloor 3,8 procent.

Nabeurs opent Texas Instruments nog de boeken.