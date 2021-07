Europese beurzen sluiten flink lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag flink lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 1,7 procent op 451,61 punten, de Duitse DAX leverde ook 1,7 procent in op 15.420,64 punten, de Franse CAC 40 daalde zelfs 2,0 procent bij een stand van 6.396,73 punten en de Britse FTSE 100 daalde 1,7 procent op 7.030,66 punten. "De angst voor een vertraging van de groei en hoge waarderingen leidt tot winstnemingen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Beleggers zijn op zoek naar wat veiligere havens." Veel aandacht was er voor de notulen van de Europese Centrale Bank. Het besluit van de Europese Centrale Bank om zijn inflatiedoel op 2 procent vast te stellen, is niet heel verrassend. Dit zei marktanalist Bas van Geffen van Rabobank in reactie tegen ABM Financial News. Wat daarbij volgens de marktanalist wel opvalt, is dat de centrale bank geen bandbreedte heeft afgegeven, maar het gewoon bij 2 procent houdt. Van Geffen wijst er tevens op dat de centrale bank heeft gekozen voor een symmetrische inflatiedoelstelling, in tegenstelling tot een gemiddelde doelstelling, "wat betekent dat negatieve en positieve afwijkingen even hard tegengegaan moeten worden", aldus de analist.



Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe kan de verklaring van de ECB op korte termijn als dovish worden opgevat door de markten, omdat het nieuwe inflatiedoel de centrale bank voldoende ruimte geeft om langer een accommoderend beleid te hanteren. De euro/dollar noteerde op 1,1836. De olieprijs daalde licht na een verdere afname van de Amerikaanse olievoorraden en noteerde rond 72 dollar. Bedrijfsnieuws Bankaandelen stonden onder druk. Deutsche Bank, ING, UniCredit en Société Générale verloren zo'n 3 procent. Stellantis verwacht dat de margedoelstelling in het eerste halfjaar is overtroffen, ook al bleven de volumes achter bij de planning. Dit meldde het fusiebedrijf dat merken als Fiat en Chrysler, Peugeot en Citroën produceert donderdag voorafgaand aan een strategiedag. De margedoelstelling voor dit jaar ligt op 5,5 tot 7,5 procent. Voor het gehele jaar verwacht de autofabrikant echter nog altijd een positieve kasstroom. Het aandeel Stellantis daalde meer dan 3 procent. De Europese Commissie heeft een boete van in totaal 875 miljoen euro opgelegd aan BMW en Volkswagen Group voor het schenden van de Europese regels met hun samenwerking bij het ontwikkelen van technologie om de uitstoot van nieuwe dieselwagens binnen de wettelijke norm te krijgen. BMW verloor ruim 2 procent en Volkswagen bijna 4 procent. Deliveroo heeft op basis van de ontwikkelingen in het tweede kwartaal de outlook voor heel het jaar verhoogd, maar werd ook iets voorzichtiger ten aanzien van de marge. Het aandeel werd meer dan 2 procent goedkoper. Just Eat Takeaway en Delivery Hero verloren 1 tot 2 procent. Beide kregen een koopaanbeveling van Bernstein. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa in het rood. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

