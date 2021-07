Beursblik: Degroof Petercam ziet kansen voor baggeraars CFE en Bosalis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam geeft een koopadvies voor het aandeel CFE en handhaaft het Houden advies voor Boskalis, maar verhoogt wel voor beide aandelen het koersdoel, omdat de bank kansen aan de horizon ziet voor de markt van baggeraars. De vraag naar baggerprojecten kelderde sinds 2015 met zo'n 35 procent door lagere vraag vanuit de olie- en aardgassector, wat zorgt voor overcapaciteit en margedruk. De aanhoudend sterk groeiende markt voor windmolenparken op zee in Azië en de Verenigde Staten maakt deze margedruk echter voor een groot deel goed. CFE zal zijn sterke positie in die markten verder verstevigen met het revolutionaire installatievaartuig Orion vanaf volgend jaar. Boskalis heeft door zijn vloot daarentegen een voordeel in de markt voor drijvende windmolens, die nog in de kinderschoenen staat. Ook ziet analist Luuk van Beek groei in de baggermarkt, waar het vliegveldproject van Manilla, dat Boskalis in de wacht sleepte, een groot deel van de mondiale capaciteit zal opslokken. Andere grote projecten zijn een verbreding van het Suezkanaal, een nieuw kanaal in Turkije en een energie-eiland voor Denemarken. Het koersdoel voor CFE gaat van 95,00 naar 120,00 euro en voor Boskalis van 28,00 naar 30,00 euro. Bij Boskalis zit een sterke winstgroei al in de koers verdisconteerd na de recente rally, meent Van Beek. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

