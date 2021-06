Europese beurzen hoger de dag uit

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag in het groen gesloten, nadat ze in het eerste deel van de handelsdag nog lager stonden, als gevolg van de hernieuwde rentevrees.

De Stoxx Europe 600 index sloot 0,7 procent hoger op 455,23 punten en de Duitse DAX won 1,0 procent op 15,603,24 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,5 procent tot 6.602,54 punten en de Britse FTSE schreef 0,6 procent bij op 7.062,29 punten.

De markten in Europa, maar ook in Azië, begonnen maandag lager, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, als gevolg van een 'taper tantrum' na uitspraken van de Federal Reserve over het monetaire beleid.

Vorige week werd duidelijk uit de dot plot van de Fed, dat in 2023 twee renteverhogingen worden verwacht, waar dat eerder niet voor 2024 zou zijn. Vervolgens deed Fed-bestuurder James Bullard nog een duit in het zakje door te stellen dat de rente ook in 2022 mogelijk al verhoogd kan worden. Daarop doken de beurzen naar beneden.

"Beleggers reageerden [vrijdag en vanochtend] alsof de Fed klaarstaat om alle steun voor de Amerikaanse economie in te trekken, maar dat is helemaal niet het geval", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Ondanks de winsten op maandag, vrezen analisten dat de volatiliteit kan toenemen in de komende tijd, als beleggers signalen proberen op te vangen van het toekomstige monetaire beleid.

"Er is momenteel geen sterke overtuiging in de markt", aldus strateeg Nadège Dufossé van Candriam. "De markt is heel gefocust op de ontwikkelingen rond de rentes en opmerkingen van centrale bankiers."

Een hogere economische groei en inflatie zal in de komende maanden aandelen over het algemeen wel blijven ondersteunen, zo voorziet CIO Fahad Kamal van Kleinwort Hambros. "Amerikanen zullen meer besteden aan goederen en diensten wanneer de restricties van de pandemie worden teruggedraaid", aldus Kamal. "Voor beleggers is er geen alternatief voor aandelen."

Op de obligatiemarkten koerste de Amerikaanse tienjaarsrente op een niveau van 1,494 procent tegen 1,449 procent op vrijdag. Daarmee werd een eerdere daling tenietgedaan. In de afgelopen vijf weken daalde de tienjaarsrente nog en dit betekende de langste periode van daling sinds augustus 2019.

"De daling is volledig gelinkt aan de teruggelopen inflatieverwachtingen", aldus Dufossé van Candriam. "De markt prijst een oververhitting van de Amerikaanse economie niet langer in. Beleggers zijn van mening dat de Fed zal voorkomen dat er zo'n situatie ontstaat."

Op macro-economisch vlak was het maandag zeer rustig. Later deze week komt de Bank of England met zijn rentebesluit, maar Aslam van AvaTrade verwacht geen wijzigingen. Wel spreekt Fed-voorzitter Jerome Powell morgen. "Beleggers zullen naar bewijs zoeken dat alle uitspraken over renteverhoging en tapering vooral als doel hebben om een grove tijdlijn te geven in plaats van om zorgen aan te wakkeren dat de hogere inflatie niet tijdelijk is", aldus Hewson.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1904. De olieprijzen stegen bijna twee procent.

Bedrijfsnieuws

Mijnbouwers stonden maandag aanvankelijk onder druk, maar wisten gedurende de handelsdag op te krabbelen. Rio Tinto verloor uiteindelijk 0,3 procent, ook verklaarbaar door een adviesverlaging van UBS, terwijl Glencore en Antofagasta bij het slot duidelijk in het groen stonden.

Het beeld onder financials was verdeeld. Société Générale sloot lager, terwijl Deutsche Bank en ING ruim een procent hoger eindigden.

De Britse supermarktketen Morrison won bijna 35 procent nadat dit weekend bekend werd dat het bedrijf een overnamebod van bijna 9 miljard Britse pond van private equity partijen Clayton, Dubilier & Rice heeft afgeslagen. Analisten voorspellen dat er nog meer biedingen zullen volgen.

Vivendi verloor 0,2 procent nadat bekend werd dat het 10 procent van zijn Universal Music Group verkoopt aan investeerder Bill Ackman voor 4 miljard dollar. Hiermee wordt de muziekgroep gewaardeerd op 35 miljard euro.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen kleurden rond het Amsterdam slot groen.