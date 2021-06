Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,6 procent tot 452,05 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,8 procent op 15.448,04 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,5 procent op 6.569,16 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,9 procent lager op 7.017,47 punten. Europese aandelenmarkten sloten vrijdag lager, waarbij beleggers de agressieve ommezwaai van de Federal Reserve verwerkten. Hoewel de Amerikaanse centrale bank conform de verwachting zijn belangrijkste rentetarief en het obligatie-opkooppgrogramma handhaafde, hintte de begeleidende dot plot op twee renteverhogingen in 2023. Fed-bestuurder James Bullard deed er vrijdag in een interview met CNBC nog een schep bovenop met de opmerking dat de rente ook volgend jaar al omhoog kan. Bullard, van de St. Louis Fed, heeft dit jaar geen vaste plek in het beleidscomité van de Fed maar volgend jaar wel. "De toon is gezet voor wat volgens mij een periode van hogere volatiliteit, aangezien de omstandigheden veranderen en handelaren zich aanpassen aan een toekomstige vermindering van de liquiditeit", zei marktanalist Chris Weston van Pepperstone. "Centrale banken zullen duidelijk maken dat eventuele veranderingen geleidelijk zullen zijn en ruim van te voren zullen worden gecommuniceerd en er is geen reden om aan te nemen dat we een ineenstorting van het risicosentiment zullen zien", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Duitse producentenprijzen in mei op maandbasis met 1,5 procent zijn gestegen. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 7,2 procent. De Britse detailhandelsverkopen lieten in mei op maandbasis onverwacht een afname zien. De Europese Centrale Bank rapporteerde over april een opgelopen overschot op de lopende rekening van 23 miljard euro. De euro/dollar noteerde op 1,1863. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1902 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1906 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,3 procent hoger. Bedrijfsnieuws Tesco heeft in het afgelopen kwartaal, dat liep tot en met 29 mei, de omzet zien oplopen en handhaafde de outlook voor dit boekjaar. Het aandeel verloor echter 4,1 procent. Bankaandelen stonden vrijdag onder druk. HSBC verloor 2,3 procent, terwijl BNP Paribas 4,6 procent daalde. Energieaandelen hadden het vrijdag tevens zwaar. Total verloor 2,9 procent, BP daalde 2,7 procent en Shell leverde 3,2 procent in. Kerry Group steeg 0,4 procent, nadat het in Ierland gevestigde voedingsbedrijf dat het zijn vlees- en maaltijdendivisie in het Verenigd Koninkrijk verkoopt aan Pilgrim's Pride voor 819 miljoen euro. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent lager op 4.179,26 punten. De Dow Jones index daalde 1,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het rood. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.