Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager, nadat de Amerikaanse Federal Reserve woensdag de verwachtingshorizon voor een renteverhoging dichterbij haalde.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een daling van 0,5 procent op 458,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 15.690,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde eveneens een verlies van 0,1 procent met een stand van 6.649,54 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,6 procent naar 7.145,72 punten.

In overeenstemming met de verwachting handhaafde de Amerikaanse centrale bank het belangrijkste rentetarief en het obligatieopkoopprogramma. De zogeheten dot plot laat echter nu twee renteverhogingen zien in 2023, terwijl daar in maart nog geen sprake van was.

De inflatie in de eurozone kwam in mei definitief uit op 2,0 procent, bij een kerninflatie van 1,0 procent tegen een voorlopige meting van 0,9 procent.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht vandaag uit naar die wekelijkse steunaanvragen, de activiteitenindex van Philadelphia over juni en de leidende indicatoren over mei. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van een aantal van 360.000 tegen 376.000 een week eerder.

Sprekers van belang zijn donderdag de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde en bestuurders Fabio Panetta en Philip Lane.



Verder legt de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen vandaag voor een comité van het Huis van Afgevaardigden verantwoording af voor de begroting voor 2022.

Olie noteerde donderdag vlak. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0, procent in het . op 72, dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 74, dollar werd betaald, een . van 0, procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1951. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1980 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2013 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Anders dan de afgelopen handelsdagen het geval was, bleken aandelenkoersen vandaag wel stevige uitslagen te laten zien. Zo steeg de koers van het aandeel Deutsche Bank in Frankfurt met 3,3 procent, een signaal dat de beleggers in financiële waarden de nieuwe kijk op zaken van de Federal Reserve op waarde weten te schatten. Het aandeel ING steeg in Amsterdam 2,2 procent en die van Aegon dikte 3,5 procent aan. In Parijs steeg het aandeel Crédit Agricole 3,0 procent, Société Générale 3,5 procent en BNP Paribas 3,6 procent. Het Britse Barclays steeg 2,5 procent.

In Londen hadden de mijnbouwers het lastig. Zo verloor het aandeel Antofagasta 2,3 procent in koers en van Anglo American 2,6 procent.

Verliezers in Parijs betroffen de koers van Alstom, die 2,6 procent daalde, en in Frankfurt E.On dat 2,7 procent inleverde en van sectorgenoot RWE waar 2,3 procent aan beurswaarde verdampte.

Het coronavaccin van CureVac is minder effectief dan gehoopt, met een effectiviteit van 47 procent tegen de ziekte. Dat blijkt uit een tussentijdse analyse van de resultaten van een klinisch onderzoek door de Duitse farmaceut. CureVac, op de Nasdaq genoteerd, lijkt vanmiddag bij opening in beurswaarde te halveren.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,5 procent tot 4.223,70 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 34.033,67 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.039,68 punten.