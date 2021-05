HAL-deelneming Broadview rondt overname DMT af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Broadview heeft woensdag de overname van DMT Environmental Technology afgerond. Dit meldde moederbedrijf HAL donderdagochtend, dat een belang van 97,4 procent in Broadview heeft. DMT is volgens HAL een toonaangevende leverancier op het gebied van faciliteiten voor het upgraden van biogas voor de Europese en Noord-Amerikaanse markten. De onderneming is gevestigd in Joure. DMT heeft ongeveer 75 voltijd medewerkers en een jaarlijkse omzet van ongeveer 30 miljoen euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

