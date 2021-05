Europese beurzen openen flink lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een beduidend lagere opening tegemoet, na verliezen op Wall Street en in Azië.

Zorgen over de oplopende inflatie en wat dit zal doen met de rente, blijft als een donkere wolk boven de markt hangen.

IG voorziet een openingsverlies van 170 punten voor de Duitse DAX, een min van 68 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 72 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag verdeeld in een afwachtende markt, die bleef twijfelen over de hints van de Federal Reserve op een aanhoudend mild rentebeleid.



Volgens analist Victor Argonov van Exante verminderen de zorgen bij beleggers over de torenhoge waarderingen van veel Amerikaanse technologie-aandelen en een inflatie die op hol kan slaan. "De markt blijft steun vinden bij optimisme over de heropening van grote economieën in Europa en aanhoudende steun van centrale banken", zei Argonov.



Twee op de drie beleggers verwacht dat cyclische aandelen uit Europa het beter blijven doen dan defensieve aandelen, nu de groei opveert en de rendementen op staatsleningen stijgen. Dat meldde Bank of America in zijn maandelijks enquête van fondsbeheerders.

De Fed publiceert woensdagavond de notulen van de meest recente beleidsvergadering. Het is voor de waarde van staatspapier van groot belang dat de Fed zijn beleid handhaaft, omdat anders landen met veel leningen in problemen in kunnen komen als de groei van de economieën vaart verliest.



In de eurozone kromp de economie met 0,6 procent sinds eind vorig jaar. Op jaarbasis was de krimp 1,8 procent, bleek uit definitieve cijfers. De export in de eurozone steeg in maart minder hard dan de import, waardoor het handelsoverschot daalde.



Bedrijfsnieuws

Lufthansa meldde dat de vraag naar vluchten naar Amerikaanse en Europese bestemmingen aantrekt. Vergeleken met voorgaande weken zou het aantal boekingen zijn verdriedubbeld. Het aandeel sloot krap 3 procent hoger.

Vodafone sloot 9 procent lager. Het telecombedrijf behaalde in het gebroken boekjaar 2021 weer winst op een lagere omzet, dankzij lagere kosten. Het dividend blijft 0,09 euro per aandeel.

De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash wordt in Duitsland actief, blijkens personeelsadvertenties die het bedrijf plaatste, aldus de Financial Times. Rivaal JustEat Takeaway sloot 1,7 procent hoger in Amsterdam, Delivery Hero sloot zelfs bijna 4 procent hoger.

De Franse televisiestations TF1 en M6 gaan hun media-activiteiten fuseren om een Franse kampioen in 'streaming' te creëren, die de strijd moet aangaan met Netflix en andere Amerikaanse rivalen. De nieuwe entiteit zou driekwart van de tv-reclamemarkt in handen krijgen in Frankrijk, maar de bedrijven zeggen dat hun marktaandeel in Europa of wereldwijd de juiste maatstaf zou zijn. TF1 won 7 procent.

Tech had weer de wind in de rug. In Amsterdam, steeds meer de tech-index van Europa, gingen ASMI en Adyen aan de leiding met koerswinsten van 4,3 en 3,3 procent.

Het Japanse Softbank zou een beursnotering in Amsterdam willen voor een overnamevehikel, Vision Fund genaamd, meldde persbureau Bloomberg.

Euro STOXX 50 4.005,34 (-0,04%)

STOXX Europe 600 443,04 (+0,17%)

DAX 15.386,58 (-0,07%)

CAC 40 6.353,67 (-0,21%)

FTSE 100 7.034,24 (+0,02%)

SMI 11.141,75 (+0,06%)

AEX 705,01 (+0,26%)

BEL 20 4.074,20 (+0,05%)

FTSE MIB 24.880,45 (+0,07%)

IBEX 35 9.183,90 (+0,31%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdag lager, nadat aanvankelijk enthousiasme over sterke cijfers van grote winkelketens wegebde aan het einde van de handelsdag.

De aandelenmarkten waren afgelopen dagen wisselvallig, door inflatiezorgen. Onzekerheid is er vooral over de vraag of de inflatie wel of niet tijdelijk van aard is en of de Federal Reserve wel of niet eerder de rente zal verhogen dan de centrale bank nu belooft.

Beleggers touwtrekken tussen sterke bedrijfsresultaten en een verwachte explosieve economische groei na de coronaviruspandemie, tegenover zorgen over hoge waarderingen van aandelen en signalen van oplopende inflatiedruk.

Sterke cijfers van Home Depot gaven dinsdag een impuls omhoog. Het bedrijf ziet "ongekende vraag" naar woningklussen. Ook de retailreuzen Walmart en Macy's kwamen goed voor de dag.

Maar een tegenvallend woningmarktcijfer was een domper. Het aantal in aanbouw genomen woningen in april viel tegen. Dit cijfer heeft doorgaans overigens geen directe impact op de beurskoersen.

Volgens valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury ligt het zwaartepunt voor economisch nieuws deze week in de tweede helft met donderdag de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten en vrijdag de inkoopmanagersindices. "Woensdag volgen de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve, maar daar verwachten we geen nieuwe inzichten uit", aldus Van der Meer.



Bedrijfsnieuws

Home Depot zag zowel de omzet als de winst met tientallen procenten stijgen in het afgelopen kwartaal. De winst viel ook hoger uit dan verwacht. Het aandeel werd 1 procent goedkoper.

Macy's en Walmart verhoogden de outlook voor heel dit jaar. Macy's zag in het afgelopen kwartaal de omzet stijgen van 3,0 naar 4,7 miljard dollar en Walmart met 2,7 procent naar 138 miljard dollar. Beide bedrijven boekten meer winst dan analisten hadden voorzien. Walmart steeg 2 procent maar Macy's eindigde 0,3 procent lager.

Amazon.com is in gesprek over een deal om de Amerikaanse filmstudio MGM over te nemen voor 9 miljard dollar. Dit meldde het Amerikaanse Variety maandagavond. Amazon sloot 1,2 procent lager. Maandag werd al bekend dat AT&T en Discovery een deal van 43 miljard dollar sloten om hun mediabedrijven te fuseren.

DoorDash voert de druk op Just Eat Takeaway op door vacatures te plaatsen in Duitsland. Dat suggereert dat DoorDash ook in dit voor Just Eat zo belangrijke land actief wil worden, nadat Delivery Hero recent ook al meldde weer terug te keren naar Duitsland. Just Eat is net bezig om met behulp van de overname van Grubhub voet aan land te krijgen in de VS. DoorDash werd 3,6 procent meer waard, GrubHub won 2 procent.

S&P 500 index 4.127,83 (-0,85%)

Dow Jones index 34.060,66 (-0,78%)

Nasdaq Composite 13.303,64 (-0,56%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag lager.

Nikkei 225 27.995,47 (-1,5%)

Shanghai Composite 3.514,38 (-0,4%)

Hang Seng 28.593,81 (slotstand 18 mei)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2229. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2225 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,2200 op de borden.

USD/JPY Yen 108,96

EUR/USD Euro 1,2229

EUR/JPY Yen 133,26

MACRO-AGENDA:

WOENSDAG 19 MEI 2021

06:30 Investeringen - Maart (NL)

06:30 Industriële productie - Maart def. (Jap)

08:00 Inflatie - April (VK)

08:00 Producentenprijzen - April (VK)

10:00 Europese Centrale Bank - Financial Stability Review (eur)

11:00 Inflatie - April (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Target - Cijfers eerste kwartaal (VS)