Europese beurzen hoger richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger gesloten. Bij een slot van 444,93 punten, steeg de Stoxx Europe 600 index 0,9 procent. De Duitse DAX won 1,3 procent tot 15.399,65 punten, de Franse CAC 40 sloot 0,5 procent hoger op 6.385,51 punten en de Britse FTSE 100 steeg 0,8 procent tot 7.129,71 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een solide dag voor de Europese beurzen, gedreven door aardige kwartaalcijfers en Chinese data, die het vertrouwen in de economische outlook versterken.



Diezelfde outlook kreeg wel enigszins een knauw door een zeer teleurstellend Amerikaans banenrapport, aldus Hewson. In april kwamen er slechts 266.000 nieuwe banen bij in de Verenigde Staten, waar economen vooraf rekenden op 1 miljoen nieuwe banen.



"Hoe kon iedereen er zo naast zitten?", vroeg Hewson zich af. "Het simpele antwoord kan zijn dat veel Amerikanen een terugkeer naar de arbeidsmarkt uitstellen tot hun bijstandsuitkering verdwijnt", opperde de marktanalist.



De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na het banenrapport even tot onder de 1,50 procent, maar veerde vervolgens op naar 1,56 procent. De Duitse tienjaarsrente noteerde licht hoger op -0,21 procent.



Op macro-economisch vlak werd vrijdag ook bekend dat de export in Duitsland in maart is gestegen, net als de import.



In Frankrijk steeg de industriële productie in maart na de afname een maand eerder, maar met 0,8 procent bleef de groei wel achter bij de verwachte stijging met 2 procent.



De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,2154, terwijl de WTI-olieprijs licht daalde, tot net onder 65 dollar.



Bedrijfsnieuws



BMW behaalde in het eerste kwartaal fors meer winst. In het autosegment verwacht de groep met de EBIT-marge aan de bovenkant van de bandbreedte van 6 tot 8 procent uit te komen. Het aandeel steeg 0,3 procent.



Credit Agricole behaalde in het eerste kwartaal van dit jaar ook fors meer winst en ook de opbrengsten stegen. Het aandeel daalde toch 1,7 procent.



International Consolidated Airlines Group heeft in het eerste kwartaal van dit jaar het operationeel verlies weten terug te brengen. Het moederbedrijf van onder meer British Airways gaf geen outlook. Het aandeel won 3,0 procent.



De winst bij Adidas is in het eerste kwartaal gestegen, waarbij de resultaten in alle markten aantrokken. De Duitse producent van sportkleding en schoenen mikt voor heel dit jaar op een hogere omzet. Het aandeel steeg 8,4 procent.



Tussenstanden Wall Street



Rond het slot in Europa noteerden de aandelenmarkten op Wall Street hoger, met een plus van 0,7 procent voor de S&P 500. De Nasdaq won zelfs 1,2 procent.