BP ziet winst flink aantrekken

(ABM FN-Dow Jones) BP heeft in het eerste kwartaal van 2021 een forse winst geboekt, na een miljardenverlies een jaar eerder. Dit bleek dinsdag voorbeurs.

Er werd in het eerste kwartaal een winst geboekt van 4,7 miljard dollar. Dat was flink beter dan het verlies van 4,4 miljard dollar in het eerste kwartaal een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2020 verdiende BP nog 1,4 miljard dollar.

De onderliggende winst bedroeg 2,6 miljard dollar tegen 115 miljoen dollar een kwartaal eerder en 791 miljoen euro een jaar eerder.

De operationele kasstroom van BP bedroeg afgelopen kwartaal 6,1 miljard dollar, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 2,7 miljard dollar in het voorgaande kwartaal. In de eerste drie maanden van 2020 was dit zelfs maar 952 miljoen dollar.

De nettoschuld daalde aan het einde van het kwartaal naar 33,3 miljard dollar. Dit was ultimo 2020 nog 38,9 miljard dollar. Begin deze maand liet BP al weten dat het de schuld wist terug te dringen naar 35 miljard dollar, dankzij een vlotter dan voorziene verkoop van onderdelen en een zeer sterke resultaatvorming in de eerste verslagperiode van dit jaar.

Het bedrijf heeft als doelstelling in 2025 voor 25 miljard dollar aan onderdelen te hebben afgestoten. Voor bijna 15 miljard dollar zijn hiervoor nu afspraken gemaakt en ongeveer 10 miljard dollar is inmiddels ontvangen door BP.

BP is van plan om ten minste 60 procent van het surplus aan kasstroom aan de aandeelhouder uit te keren in de vorm van een inkoop van eigen aandelen, met als voorwaarde dat de kredietwaardigheid niet in het geding komt, zo liet het eerder deze maand weten. Deze boodschap werd dinsdag herhaald.

In het tweede kwartaal wil BP circa 500 miljoen dollar aan eigen aandelen inpkopen om een verwatering als gevolg van werknemersbeloningen te verminderen.

BP verwacht dat de vraag naar olie in 2021 herstelt, en de vraag naar gas zal zelfs boven de niveaus van 2019 uitkomen, denkt het bedrijf. Daarbij is BP ook positief gestemd over de raffinagemarges.