Minder omzet voor Neways

(ABM FN-Dow Jones) Neways heeft in het eerste kwartaal van 2021 de omzet zien dalen, maar de orderinstroom hard zien stijgen. Dit bleek maandag uit de kwartaalcijfers van de onderneming.

"We zijn 2021 goed uit de startblokken gekomen, waarbij de omzet een groei laat zien ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020", aldus CEO Eric Stodel maandag.

In het eerste kwartaal behaalde Neways een omzet van 119,3 miljoen euro, een daling op jaarbasis van 6,2 procent. In de eerste maanden van 2020 was er nog maar beperkt sprake van de impact van de coronacrisis, verklaarde Neways. Op kwartaalbasis was wel sprake van een plus van 4,2 procent.

De orderinstroom steeg daarentegen met 42,0 procent op jaarbasis naar 168,4 miljoen euro. Daarmee kwam het orderboek uit op bijna 274 miljoen euro, krap 22 procent meer dan eind 2020. Neways wees op een vraagherstel in de Automotive-sector en een aanhoudende sterke vraag in andere marktsectoren.

"De orderintake werd extra gestuwd doordat klanten anticiperen op de recent ontstane tekort aan componenten voor de automotive sector."

De omzetontwikkeling wordt volgens Neways geremd door de aan het begin van 2021 ontstane wereldwijde schaarste aan componenten voor Automotive. De verwachting is dat het tekort aan componenten ook in de komende kwartalen nog zal drukken op de omzetontwikkeling, met name in Automotive.

Verder meldde Neways dat de ingezette reorganisatie met de afbouw van de productiebezetting in Duitsland en de integratie van twee Nederlandse onderdelen volgens plan verloopt en de afronding in zicht is. De kostenbesparingen als gevolg van de reorganisatie bedragen circa 8 miljoen euro op jaarbasis en zullen vanaf 2022 volledig in de resultaten zichtbaar zijn.

CEO Strodel zei dat Neways de komende periode extra scherp op de kostenniveaus en de kasstroom zal letten. "We verwachten in 2022 volledig te zijn hersteld van de impact van Covid-19 en het gerelateerde tekort aan componenten."

De topman is ervan overtuigd dat Neways in de komende jaren de winstgevendheid structureel naar een hoger niveau kan tillen.