Sterke tweede jaarhelft Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft een sterke tweede jaarhelft achter de rug waarin de omzet flink groeide. Dit maakte de houtveredelaar met een fabriek in Arnhem vrijdag voorbeurs bekend.

"Een sterke verkoop- en omzetgroei in de tweede helft, na het snelle herstel van de eerste impact van Covid-19 in het eerste kwartaal", aldus Accsys.

Afgelopen boekjaar, dat op 31 maart eindigde, leverde een omzet voor Accoya op van ongeveer 91 miljoen euro, een stijging van zo'n 10 procent. De tweede jaarhelft leverde een plus van circa 23 procent op.

De groepsomzet bedroeg ongeveer 98 miljoen euro en de volumes namen met circa 4 procent toe.

Accsys zei dat de winstgevendheid ook verder aantrok, dankzij een hogere marge bij de productie.

Aan het einde van het jaar is Accsys bezig om zijn voorraden weer op peil te brengen. Die zijn namelijk lager dan gebruikelijk als gevolg van verstoringen door de coronacrisis.

Per einde boekjaar had Accsys een nettoschuld van 12,5 miljoen euro. Dat was in september 2020 16,3 miljoen euro. De fabrikant wees op een sterke operationele kasstroom.

"De balans bleef robuust", merkte Accsys op.

Vertraging

Verder meldde Accsys dat de bouw van de nieuwe fabriek in Hull in zijn laatste stadium zit. Wel waarschuwde de fabrikant dat het vermoedelijk niet haalbaar is om, zoals verwacht, in juli dit jaar te beginnen met de productie van Tricoya. De onderneming vreest onder meer door corona voor een vertraging van 3 tot 6 maanden.

Accsys bekijkt verschillende opties om de vertraging zo veel mogelijk te beperken en de kosten te minimaliseren.

In Arnhem boekt Accsys naar eigen goede vooruitgang met de geplande uitbreiding. En dat geldt ook voor de plannen voor een fabriek in de VS.