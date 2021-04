Grab trekt via spac naar Nasdaq Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het Aziatische Grab zal in de komende maanden met behulp van special purpose acquisition company Altimeter Growth een notering op Nasdaq krijgen. Dit liet de onderneming dinsdag weten. Grab, vooral actief in Zuidoost-Azië met maaltijdbezorging, taxidiensten en online betalingen, haalt met de beursgang naar verwachting 4,5 miljard dollar op. De markt waarop Grab zich richt, was afgelopen jaar 52 miljard dollar waard. In 2025 zal dit volgens de onderneming 180 miljard dollar zijn. Dankzij de coronacrisis groeiden de diensten van Grab afgelopen jaar hard. Zo komt het bedrijf ook steeds dichterbij winstgevendheid, meldde het dinsdag. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

