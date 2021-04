Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Avantium aanzienlijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft donderdag het koersdoel voor Avantium verhoogd van 1,75 naar 3,00 euro met handhaving van het Reduceren advies. Avantium tekende woensdag een afnameovereenkomst met Resilux voor de levering van PEF door de nieuw te bouwen FDCA-fabriek. Na recent al andere afnemers te hebben gevonden, heeft Avantium nu meer dan 50 procent van de productiecapaciteit van de nieuwe fabriek afgedekt. Deze commerciële vooruitgang is voor KBC aanleiding om het koersdoel te verhogen, al blijven de financieringsbehoefte en de lange tijdspanne om winstgevend te worden volgens de analisten een bron van zorgen. Het aandeel Avantium steeg donderdagochtend met 7,4 procent tot 6,25 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

