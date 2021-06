Aandeel New Sources Energy AEX:NSE, NL0009822014

Toch maar eens een jaardraadje beginnen.Want ook al is het maar een paar tienden centen, een dagelijkse daling met vrij grote volumes op een koersje van amper 7 cent betekent meestal dat er wat reuring aan zit te komen.Aan de PB's zal het niet liggen, dit is het enige dat er dit jaar tot nu toe is gemeld :PERSBERICHT? NSE en PayAccept werken samen aan de ontwikkeling van eenEnergy Exchange Platform? Hoger rendement voor eigenaren van zonnepanelenAmersfoort, 3 mei 2021New Sources Energy N.V. (“NSE”) maakt vandaag bekend verkennende gesprekken te voeren metPay Accept over de ontwikkeling van een Energy Exchange Platform. De verschuiving van centraal naar decentraalDe structuur van de energiesector verandert sterk. Vroeger verzorgden een beperkt aantal publiekeenergiebedrijven centraal de productie, distributie en verkoop van energie. Door marktwerking zijn veelnieuwe bedrijven op de markt toegetreden die door specialisatie voor toenemende concurrentie hebbengezorgd. In de huidige ontwikkeling zijn meer mensen naast afnemer ook zelf producent geworden.Denk aan decentrale opwekking van zonne-energie door consumenten en MKB bedrijven. Dit scheptvele nieuwe mogelijkheden voor duurzame innovaties. Er gaat zich een capaciteitsmarkt vormen endaarin spelen renewable assets en energieopslag een hoofdrol.“PayAccept wil bijdragen aan dit proces en zal de energiemarkt empoweren door de ontwikkeling vaneen eigen Energy Exchange Platform dat open staat voor alle bedrijven en afnemers. Dit maakt hetmogelijk om betaalbare groene energie te leveren, eigenaren van zonnepanelen een hoger rendementte laten verdienen en zal leiden tot de promotie van duurzame energie", zegt CEO van PayAccept, Chrisvan Steenbergen.Door gebruikmaking van blockchain technologie zijn we in staat om exacte gegevens over waar energievandaan komt op te slaan, hoe het wordt geproduceerd en er voor te zorgen dat iedere duurzaamopgewekte kilowattuur (KwH) transparant wordt verantwoord.De samenwerking past binnen de strategie van NSE om te investeren in activiteiten die in het verlengdeliggen van de huidige kernactiviteiten, namelijk het ontwikkelen, exploiteren en investeren in projectengericht op duurzame energieopwekking. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat de verkennende gesprekken zullen leiden tot de realisatievan het Energy Exchange Platform. Verdere mededelingen zullen worden gedaan indien en wanneerdaar aanleiding toe is.Over New Sources Energy NVDe missie van NSE is: voor de komende generaties een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling enexploitatie van duurzame energie.NSE wil haar missie realiseren middels nieuwe activiteiten die bij voorkeur in het verlengde liggen vande eerder ontplooide activiteiten, te weten het ontwikkelen, exploiteren en investeren in projecten waarinop duurzame wijze energie wordt opgewekt. New Sources Energy bereikt dit door te werken aan eenevenwichtig, gediversifieerd portfolio, zowel in geografisch als in technisch opzicht.Over PayAcceptPayAccept is een innovatieve alles-in-één betalingsprovider, die als brug fungeert tussen de traditionelefinanciële wereld en de nieuwe disruptieve blockchaintechnologie. Onze missie is om miljoenen mensenover de hele wereld te voorzien van een alternatieve, betrouwbare, gedecentraliseerde manier om hungeld te beheren. Door traditionele en Decentralized Finance (DeFi) te combineren, biedt PayAccepttoegang tot fiat, cryptocurrency, leningen, kaartuitgifte, betaaloplossingen en risicobeheerdiensten enbiedt het een manier om alle activa in de blockchain-industrie te beheren via een eenvoudig te gebruikenapplicatie. Het multifunctionele platform van PayAccept biedt een grote verscheidenheid aan functiesom te voldoen aan persoonlijke en zakelijke behoeften.Het hoofdkantoor van PayAccept is gevestigd op de High Tech Campus Eindhoven in Nederland.Voor nadere informatie: www.payaccept.net/ -Einde persbericht- Voor nadere informatie:De heer C.J.P.M. van der MaarelMobiel +31 6 54 91 69 10Dit is een openbare aankondiging van New Sources Energy ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van deEuropese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen bod, of eenuitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in New Sources Energy