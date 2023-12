NSE vindt accountant en voorkomt verlies beursnotering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) New Sources Energy heeft een zogeheten engagement letter met KPMG getekend voor de jaarrekeningcontrole van NSE voor het boekjaar 2024. Dit maakte NSE dinsdag bekend. "Het bestuur is van mening dat het team van KPMG over de juiste competenties beschikt die uitstekend aansluiten bij NSE voor wat betreft sector kennis en ervaring met OOB's", liet NSE in een toelichting weten. NSE voldoet hiermee aan de eisen die gesteld zijn door Euronext Amsterdam en vermijdt hiermee een de-listing, aldus de onderneming. Een groep kleinere beursfondsen heeft moeite om een OOB-accountant te vinden. Zij hebben tot uiterlijk 15 januari 2024 de tijd om een dergelijke accountant te vinden. Als dit niet lukt, dan volgt er een de-listing. Recent presenteerde Value8 de Portugese accountant CFA. Bron: ABM Financial News

