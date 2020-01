BAM Groep « Terug naar discussie overzicht

Quote:



Het BAM-forum (historisch laag aantal views) heeft net als de koers van het

aandeel duidelijk een positieve impuls nodig en die zijn er voldoende, de

verwachtingen voor 2020 zijn hoog gespannen !



ALGEMEEN:



- 2020 is het jaar van de Presidentverkiezingen USA; normaliter goed voor de beurs

- Lage zelfs negatieve rente continueert en jaagt spaarders naar aandelen, lees dividend

- Economie still booming / groeiend

- Handelsperikelen VS – China afgewend / in rustiger vaarwater gekomen

- Idem voor de Brexit-perikelen (ff een jaar geen verandering / gezeik)

- Bedrijfsresultaten grotendeels beter dan de verwachtingen .

- (Verbeteren van) grote infrastructurele werken in Nederland zijn door regering aangekondigd.

- Portefeuille BAM geografisch goed gespreid binnen Europa en dan m.n. het Ver. Koninkrijk

- Vertrouwen beleggers in januari weer toegenomen (beursbarometer) met optimisme

over de algemene economische situatie in Nederland en verwachting dat trend nog even

zal doorzetten.



BAM:



- Goed gevulde orderportefeuille

- Vooruitzichten bouwproductie op de middellange termijn (2022-2024) gunstig

met een groei van 3,5 procent per jaar.

- Resultaat 2019 ondanks afschrijving in Duitsland op 1% marge gehouden.

- Outlook 2020 sterk beter met vooruitzichten 2-4% marge gehandhaafd ! (CEO BAM)

- Bouw grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden verloopt nu voorspoedig.

- Geen vorstverlet zal resultaat 4e kwartaal 2019 / 1e kwartaal 2020

positief beinvloeden

- Continue instroom van prachtige orders in NL en de UK

- Weliswaar langzaam maar het shortpercentage loopt terug.

- PFAS en CO2 hebben nauwelijks invloed op de bouw

- BAM klaar voor omvangrijke orders op het gebied van klimaatverandering als verduurzaming /

gasvrij maken / energievrij maken woningmarkt

- Restitutie OpenIJ van 13 miljoen (door VolkerWessels al eerder aangekondigd)

- Gedeeltelijke betalingen uit Duitsland (90 miljoen al afgeschreven). CEO verwacht 50% retour.

- De koers van het aandeel BAM kent momenteel nagenoeg een onterecht 5-jarig dieptepunt





De jaarcijfers 2019 en de cijfers over Q1 2020 zullen op 21 februari voorbeurs gepresenteerd worden. Dit jaar is een jubileumjaar voor BAM; graag jubelen de aandeelhouders mee (jubileumdividend?).



De oplettende lezer zal het opgevallen zijn dat er nauwelijks negatieve aspecten benoemd zijn. Dat

klopt want enerzijds is de verwachting dat die reeds gepasseerd zijn en anderzijds loopt het BAM-forum over van de vaak (on)terechte negatieve geluiden dus beschouw dit als de (onderbouwde) tegenhanger ??.