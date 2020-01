Wat gaat Ctac ons in 2020 brengen? Wordt het een jaar van koersherstel?



We gaan het jaar 2020 in met een koers van € 2,09. In 2019 zagen we een koers van onder de € 1,70 en van boven de € 3,10. Flinke volatiliteit dus. Hing vooral samen met de rechtszaak tussen Leaseweb en Ctac. En gaat Ctac nog iets doen met de uitspraak van de rechtbank Amsterdam (oktober 2019) waarbij de rechter in het nadeel van Ctac oordeelde (of in het voordeel van Leaseweb zo U wilt)?

We gaan het zien en meemaken in 2020.



PS. Is het nu CTAC, Ctac, C/tac of toch iets anders? Op hun website hebben ze het over Ctac. Dan doe ik dat voortaan ook.