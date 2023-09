Beursblik: Kepler zet Ctac op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux is woensdag begonnen met het volgen van Ctac met een koopadvies en een koersdoel van 4,30 euro. Dit bleek uit een rapport. Op dit moment biedt het aandeel volgens analist Tim Ehlers circa 20 procent opwaarts potentieel. En met de benoeming van een nieuwe CEO komen er wellicht frisse impulsen. In de eerste helft van 2024 volgt er vermoedelijk een strategie-update. Het aandeel Ctac noteert woensdag op 3,66 euro, een koerswinst van 2,8 procent. Bron: ABM Financial News

