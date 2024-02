Rode cijfers voor Ctac Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) Ctac heeft in het vierde kwartaal iets minder omzet geboekt en belandde in de rode cijfers door afschrijvingen en voorzieningen. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van het IT-bedrijf uit 's-Hertogenbosch. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 0,3 procent naar 31,7 miljoen euro. Belangrijkste reden voor de afname is volgens Ctac dat de omvang van projecten kleiner was. Het operationeel resultaat (EBITDA) liep terug van 4,1 miljoen naar 2,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBIT) daalde van 2,7 miljoen naar 0,4 miljoen euro. Het nettoverlies in het vierde kwartaal kwam uit op 1,3 miljoen euro tegen een nettowinst van 2,1 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder. In heel 2023 steeg de omzet met 8,1 procent naar 127,2 miljoen euro. De nettowinst bedroeg afgelopen jaar 1,1 miljoen euro. Dat was wel 78 procent minder dan de 5,0 miljoen euro in 2022. Begin februari stelde de onderneming al te rekenen op een omzetgroei van circa 8 procent, bij een verwachte genormaliseerde EBITDA-marge van ruim 9 procent. Die marge bleek dinsdag te zijn uitgekomen op 9,3 procent, ruim minder dan de 11,3 procent over 2022. Inclusief eenmalige lasten daalde de marge naar 8,0 procent. De nettokaspositie van het bedrijf bedroeg aan het einde van het vierde kwartaal 7,0 miljoen tegen 5,4 miljoen euro een jaar eerder. De onderneming heeft een aantal projecten aangenomen tegen een vaste aanneemsom die niet kostendekkend kunnen worden afgerond en “we zien een terugloop in de detacheringsactiviteiten van Technology2Enjoy.” Ctac heeft als gevolg van deze ontwikkelingen een bijzondere waardevermindering van de immateriële vaste activa van 0,9 miljoen euro en een afwaardering van de actieve belastinglatentie van 1,2 miljoen euro verwerkt. De focus ligt bij Ctac nu op het afronden van de lopende implementatietrajecten, waarvoor het een voorziening heeft getroffen. Ctac wil over 2023 een dividend uitkeren van 0,11 euro per aandeel in contanten. Dit was over 2022 0,12 euro per aandeel. Dat betrof toen een keuzedividend. Outlook Het jaar 2024 staat voor Ctac in het teken van het versterken van de onderlinge samenwerking en extra investeringen in operational excellence. Het bedrijf verwacht dit jaar een stijgende omzet, waarbij de nadruk zal liggen op resultaatverbetering. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.