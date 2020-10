De draai van een bank(ier)

Een paar jaar geleden noemde Jamie Dimon, de CEO van JP Morgan, bitcoin nog oplichterij, maar eerder dit jaar bleek dat de bank rekeningen verschafte aan Crypto-brokers én exchanges. De toon leek te veranderen.

Inmiddels is JP Morgan 180 graden gedraaid. De bank stelt dat bitcoin steeds meer begint te concurreren met goud, omdat millennials massaal in de munt investeren. Of dit nou een goede verklaring is voor de stijgende vraag naar bitcoin, is lastig te zeggen. Mijn inziens kunnen goud en bitcoin zeker naast elkaar bestaan en hoeven het geen concurrenten van elkaar te zijn.

De bank stelde vrijdag dat het potentiële voordeel van bitcoin op de lange termijn aanzienlijk is. Dit met name omdat millennials een groter onderdeel van de beleggerswereld zullen worden.

Ook legt de bank de koppeling tussen waarde-opslag en een betaalmiddel. "Cryptocurrencies krijgen niet alleen waarde omdat ze dienen als store of value, maar ook als betaalmiddel (...) Hoe meer bedrijven in de toekomst cryptocurrencies als betaalmiddel accepteren, des te hoger hun nut en waarde."

Of u het eens bent met JP Morgan of niet, het feit is en blijft dat er steeds meer vermogen richting de cryptomarkt vloeit. De groeiende vraag naar een alternatieve valuta kan de sterke en consistente instroom in goud- en bitcoin-ETF's dit jaar verklaren. En ook op bitcointreasuries.org valt op dat juist in 2020 de meeste aanschaffen/bekendmakingen van bitcoinbezit naar buiten komen.

Nu steeds meer positieve geluiden over de opkomst en de toekomst van cryptovaluta worden gemeld, zien we dat ook terug in de koers. Die reageerde de afgelopen anderhalf jaar niet of nauwelijks, maar nu wel.

De aankondiging van Square twee weken geleden (het heeft voor 50 miljoen dollar bitcoin aangekocht) deed de koers fors stijgen, en ook dit nieuws vanuit JP Morgan laat de koers weer opveren naar $13.000. Het doet mij denken aan begin 2017.

De koers

De grafiek ziet er nog steeds rooskleurig uit. Zoals u weet is de weg richting $26.000 ingezet toen de koers opwaarts uit de groene driehoek brak. Dit koersdoel is nog steeds van kracht.

De koers bevindt zich nog steeds in een prachtige opwaartse trend. Om te speculeren op een mogelijke nieuwe rally zoals die van eind 2017, is het noodzakelijk dat de huidige trend versnelt en dus nog verticaal zal oplopen.

Momenteel is dat niet het geval. Hiervoor is een uitbraak boven de bovenste gele lijn nodig, en dat ligt momenteel (nog) niet in de lijn der verwachting.

Op de 4-uursgrafiek is duidelijk wat negatieve divergentie zichtbaar. Dat houdt in dat de koers kortstondig op adem moet komen en even zijn rust pakt, voor er een nieuwe (heftige) koersbeweging wordt verwacht.

Tijdens een rally kan de koers zich ontzettend lang in een overbought-gebied bevinden. Daar is momenteel nog geen sprake van. Alvorens de koers richting de bovenkant van de opwaartse trend kan stijgen zal de koers de komende periode eerst op adem komen. De gele weerstandslijn is lang en heel vaak getest, en dus vrij sterk. Er wordt niet verwacht dat de koers hier op korte termijn uit zal breken.

Er is geen patroon zichtbaar dat richting kan geven en de mate van kracht in de koers kan inschatten. Ondanks dat is de koers nog steeds op weg richting de $26.000, naar aanleiding van de opwaartse uitbraak uit de groene driehoek.

Samenvatting