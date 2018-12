Prijsanalyse bitcoin: How low can it go?

De koers van bitcoin daalde de afgelopen 30 dagen met maar liefst 44%. Na de paniek die dit in eerste instantie veroorzaakte, rest nu slechts de vraag of de bodem in zicht is.

Vrijdagavond daalde de koers van bitcoin naar ongeveer $3.300, waardoor de cryptomunt op het laagste punt van 2018 terecht kwam. Toch lijkt de koers weer iets te draaien. Na een kortstondige opwaartse beweging tot $5.600, heeft bitcoin nu mogelijk steun gevonden op de $3.300.

Oorzaak koersdaling

De SEC (Securities and Exchange Commission) besloot vrijdag de uitspraak over het goed- of afkeuren van de bitcoin ETF, verder vooruit te schuiven. Dit wordt door velen bestempeld als de reden van de koersval. Aanvankelijk zou de SEC nog dit jaar met een uitspraak komen, maar dit is nu vooruit geschoven naar 27 februari 2019.

Het afgelopen jaar zijn er verschillende aanvragen gedaan voor ETF’s, futures en soortgelijke producten. De Amerikaanse toezichthouder heeft de meeste van deze aanvragen afgekeurd.

De komst van deze reguliere producten zou de weg vrij maken voor het institutionele geld. Daarom wordt hier door een groot deel van de cryptocommunity reikhalzend naar uitgekeken. Het uitstellen van de uitspraak zorgde dan ook voor grote teleurstelling, wat daaropvolgend mogelijk de koersdaling veroorzaakte.

Terugkerende cycles

Als we terugkijken op de korte tienjarige geschiedenis van bitcoin, heeft het zeer veel prijsfluctuaties meegemaakt. Dat is overigens niet vreemd voor een onvolwassen markt.

De huidige daling markeert de derde keer dat de koers vanaf een all time high een vrije val naar beneden maakt. Er waren dalingen in 2013, 2014-2015 en nu.

De eerste echt waarneembare cyclus was in 2013, deze had een daling van 75,6% vanaf het hoogste punt. De tweede cyclus in 2014-2015 viel 86,9%. Ten slotte stond afgelopen vrijdag de koers van bitcoin op -83,8% vanaf de ATH in 2017.

Technische analyse

Of de beweging van de afgelopen maand het laatste zetje is geweest voor de vorming van een koersbodem is nog maar de vraag. Ik pak de grafiek er gelijk even bij.

Op de daggrafiek is te zien dat de koers nog steeds in een neerwaartse trend zit. Op de RSI is echter positieve divergentie te zien. Zodra de RSI in het 70-30 kanaal schiet, zal de koers hier positief op reageren.



Op de 4-uurs grafiek is duidelijk zichtbaar dat de koers zich nog steeds in een neerwaartse trend bevindt. Om een bodem te kunnen leggen, dient de koers opwaarts uit deze neerwaartse trend te breken.

Er zijn op dit moment nog geen signalen die wijzen op een opwaartse of een neerwaartse uitbraak op zeer korte termijn.



Samenvatting: