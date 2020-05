Happy halving!

Het is bijna zover! We staan aan de vooravond van de bitcoin halving, een van de belangrijkste gebeurtenissen – zo niet de belangrijkste – sinds de lancering van de cryptomunt. Met nog slechts een aantal uren op de klok komt de halving steeds dichterbij. De spanning op de markten is merkbaar.

Op block 630.000 is het zover. Dan vindt de officiële verlaging van de subsidie voor de miners plaats. Hoe laat precies, is niet duidelijk in te schatten. Momenteel worden de blokken iets sneller dan een per tien minuten gemined, kijkend naar de blockchain.

In deze tijd is technische analyse ontzettend lastig. Zoals in eerdere columns besproken, kunnen de miners in de problemen raken, gezien de lagere opbrengsten. Zij kunnen hun voorraden bitcoin verkopen om faillissement af te wenden. Dit resulteert echter direct in een lagere prijs voor bitcoin en dus lagere opbrengsten voor de miners, en daarom zullen ze er zo lang mogelijk mee wachten. De komende periode wordt dus voor de miners ontzettend spannend.

Intussen wachten de handelaren rustig af: de volumes zijn laag en de spanning is voelbaar. CryptoTwitter is booming en tal van theorieën over mogelijke koersontwikkelingen doen de ronde.

Vannacht daalde de koers behoorlijk, waardoor er bij de CME Group-futures een gat op de grafiek ontstond. In tegenstelling tot de bitcoinbeuzen die 24 uur per dag open zijn, sluit de futureshandel van de CME in het weekend. Hierdoor ontstaan er zogenoemde gaten op hun grafiek. De koers sloot vrijdag veel hoger dan die maandag opende.

Het gat dat dit weekend ontstond, ook wel een gap genoemd, was met 12% het grootste ooit. Of dat te maken heeft met de spanning op de markt rondom de halving is natuurlijk lastig te zeggen, maar het zou het niet vreemd zijn als die hieraan ten grondslag ligt.

Volgens de theorie zou zo’n gat binnen enkele dagen gevuld moeten worden, en heeft de koers dus potentie om te stijgen naar rond de $9800. In de bovenstaande 30-minutengrafiek is de gevormde gap erg duidelijk zichtbaar.

Zoals eerder aangegeven spelen de halving en de reactie van de miners natuurlijk een ontzettend belangrijke rol en kunnen zij de uitzondering op de regel veroorzaken. Daarom is het verstandig om bepaalde steun- en weerstandslijnen in de gaten te houden.

Zichtbaar is dat de koers zich nog steeds in een stijgende trend bevindt. Een opwaartse uitbraak boven de rode lijn kan positieve gevolgen hebben. Voor nu is het lastig in te schatten wat de koers zal doen.

Kijkend naar de CME-gap zou het logisch zijn dat de koers opwaarts richting de $9800 zal bewegen. We moeten alleen niet de effecten van de halving vergeten, en daarom is het belangrijk om ook zicht te houden op de steunlijnen. Die liggen rond de $7780 en $8500.

Met nog slechts enkele uren op de klok wil ik u alvast een fijne halving wensen.

