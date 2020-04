Bitcoinhandelaren langs de zijlijn

De financiële instabiliteit en onzekerheid naar aanleiding van het coronavirus zorgen voor een toestroom van geld naar onder andere de dollar.

Waar de wereldeconomie in de dollar een veilige haven ziet, vindt op de cryptomarkt een zelfde fenomeen plaats. Cryptoliefhebbers kiezen echter voor een digitale cryptografische versie van de aan inflatie onderhevige dollar. Niet alleen in de ‘gewone economie’ staan handelaren langs de zijlijn, ook de cryptomarkt kijkt van een afstandje toe.

Maar liefst 3 miljard aan ‘stablecoins’ (digitale cryptografische dollars en/of euro’s) staat ten tijde van schrijven langs de zijlijn. En dat is logisch. Want net als de reguliere financiële markt makt bitcoin een heftige tijd door, zij het op een totaal andere manier.

Halvering

Vorige week concludeerden we dat de aanstaande bitcoin halving voor de nodige onzekerheid op de cryptomarkt zorgt. Deze derde halving komt echter als geroepen. Uitgerekend op het moment dat de wereldeconomie in vuur en vlam staat en er ongelimiteerd geld wordt bijgeprint, waardoor hyperinflatie op de loer ligt, komt bitcoin met een halving. Een halvering van de beloning voor de miners.

Bitcoins worden hierdoor dus minder snel in omloop gebracht. Deze halving is een spannende gebeurtenis, want er wordt verwacht dat bitcoinminers het zwaar zullen krijgen en mogelijk hun voorraden bitcoins op de markt moeten dumpen om een faillissement af te wenden.

Die drie miljard is niet zozeer hetgeen ertoe doet. Interessanter is dat handelaren niet terugwisselen naar dollar maar kiezen voor een cryptografische versie van de wereldmunt. Hoogstwaarschijnlijk omdat deze nog sneller liquide gemaakt kan worden dan een gewone dollar. Er kan dus sneller omgewisseld worden naar bitcoin, wanneer de tijd daar is.

De koers

Op de markt is dat ook te merken. Het volume neemt sterk af. Te zien is dat de koers sinds midden maart, na de start van de liquiditeitscrisis, overall nog steeds omhoog loopt. De koers vormt hogere bodems. En tot 8 april ook hogere toppen. De weerstandslijn op $7500 is momenteel zeer sterk.

Op de kortetermijngrafiek is ook zeer duidelijk te zien dat het volume afneemt. Ook zien we een lagere top, maar nog steeds hogere bodems. Dit zou wellicht in een driehoek, met horizontale top kunnen resulteren.

Deze driehoek zou dan rond 10 mei uitbreken. Het is echter nog te vroeg om dat met zekerheid te kunnen zeggen, gezien het feit dat de driehoek nog maar zo kort zichbaar is op de grafiek. Wel is duidelijk dat uit beide grafieken geen direct koop- of verkoopsignaal vloeit. Afwachten dus.

Samenvatting