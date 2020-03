Central Bank Digital Currency in aantocht?! Bitcoin doet zijn eigen ding

Terwijl de wereld in brand lijkt te staan, wordt er aan de kant van de centraal bankiers volop gekeken naar mogelijkheden om het hoofd boven water te houden.

Van stimuleringsmaatregelen tot versoepelen van het beleid voor commerciële banken, aan alles wordt gedacht. Zelfs Central Bank Digital Currencies werden door het IMF weer onder de loep genomen.

Het coronavirus teistert de financiële markten. Ondanks dat wordt er volop gekeken naar nieuwe toepassingen van cryptovaluta. De adjunct-directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaf zijn visie op de mogelijkheden van Central Bank Digital Currencies (CBDC).

Central Bank Digital Currency

Eerst even in het kort: hoe zat het ook al weer. Zo’n CBDC is eigenlijk niets anders dan de digitale euro of dollar zoals we deze nu kennen, maar een CBDC kent geen fysieke munt en het geld is programmeerbaar. Dit maakt dat zo’n munt enkele voordelen kan hebben bij interbancaire transacties of het voeren van monetair beleid.

De adjunct-directeur van het IMF, Tao Zhang, stelde het volgende: ”In sommige landen kunnen de kosten voor het managen van cash erg hoog zijn. Toegang tot betalingssystemen is soms niet beschikbaar voor mensen zonder bank…. Een digital currency uitgegeven en gedekt door een vertrouwde regering, kan helpen de adoptie van privé uitgegeven valuta (stablecoins) te remmen.”

De vraag is of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Aan de technische kant heeft een CBDC nog behoorlijk wat voeten in de aarde. Om een en ander voor de klant goed te laten verlopen dienen de commerciële banken en de centrale banken behoorlijke stappen te maken, wat resulteert in een hoop extra werk.

In mijn ogen is dat nu net niet iets waar de centrale banken tijd aan willen en kunnen besteden. Er heerst paniek en spanning op de financiële markten en dat is niet onterecht want al maanden woedt er een crisis in het hart van het financiële systeem die mede door deze coronacrisis bloot is komen te liggen.

Hoe je het ook wendt of keert, er gaan sombere tijden aankomen en de vraag is hoe lang het systeem het nog volhoudt. What’s next?! Een nieuwe dollar of euro in de vorm van een CBDC, of behoudt men toch liever de digitale euro of dollar om zich de kosten en moeite te besparen? De tijd zal het leren.

De koers

Kijkend naar bitcoin lijkt de rust iets wedergekeerd. De koers noteert een plus van 25% in slechts een week tijd. In de afgelopen 24 uur was de koers nagenoeg stabiel.

Vorige week was al te zien dat de koers terug het neerwaartse trendkanaal ingeschoten was. Kortstondige positieve divergentie volgde zoals verwacht. Deze divergentie – waarbij de bodems op de grafiek omlaag gaan, maar de bodems op de RSI omhoog – was niet krachtig genoeg om opwaarts uit te breken.

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Voor een prognose op de korte termijn zoomen we in naar de 4-uursgrafiek.

Een opwaartse uitbraak uit het neerwaartse trendkanaal dient gepaard te gaan met hoog volume. Het volume loopt momenteel af. In het optimale geval willen we ook positieve divergentie op de 4-uursgrafiek zien. Een opwaartse uitbraak zou de koers weer richting de $8.000 kunnen brengen, maar dat ligt momenteel nog niet in de lijn der verwachting. Het wachten is op de uitbraak. Als de koers boven de $6.600 sluit, is de opwaartse uitbraak bevestigd.

Samenvatting