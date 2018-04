Cryptocast #10: Verkoop bitcoin-automaten stijgt exponentieel

Sinds midden februari maken Herbert Blankesteijn en Boris van de Ven samen een podcast geheel in het teken van crypto's.

IEX.nl is partner van de Cryptocast en daarom ben ik, gastvrouw van IEX Crypto, wekelijks in de podcast te horen om mijn prijsanalyses met de luisteraars te delen.

Bitcoin-automaten

Martijn Wismeijer, onze gast van deze week, is naar eigen zeggen de tweede bitcoiner (met een btc-node) van Nederland. Wie was de eerste, in 2010? Meld je!

Nu verkoopt Martijn bitcoin-automaten (ATM’s) voor het bedrijf General Bytes. Er zijn er in drie jaar zo’n 1550 verkocht. Wie gebruikt ze? Wat kun je ermee? Wat zijn de regels? Welke coins? Over de verschillende types en mogelijkheden vertelt hij honderduit in deze Cryptocast, en ook over de twee bitcoin wallets die hij in zijn handen heeft laten implanteren. Ook is hij oprichter van de Bitcoin Embassy, waar we in deze podcast helaas niet meer aan toekwamen.

Ons nieuws:

Belangrijke links:

Vaste onderwerpen:

Tweets die zijn binnengekomen op @CryptocastNL.

De prijsanalyse van Madelon Vos van IEX.nl. Na de stijging van $1000 tijdens de opname van de Cryptocast van vorige week verwacht Madelon wederom een uitbraak. Het kan richting 3000 gaan of juist op termijn (dit jaar) naar $20.000.

De beleggingswedstrijd in cryptocoins tussen Boris en Herbert: Er is herstel, bij de altcoins wat meer nog dan bij bitcoin. Boris’ fictieve kapitaal is alweer $884 en dat van Herbert is gestegen naar $626. Herbert legt iedere week fictief 100 dollar in op bitcoin en staat na drie weken en inlegkoersen van 6830, 6925 en 8201 op een totaal van $338

