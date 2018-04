Prijsanalyse: Bitcoin maakt opmars naar grootse uitbraak

Vorige week gaf ik aan dat de koers van bitcoin zich op korte termijn in een Symmetrical Triangle bewoog. Hierbij vormde de koers een patroon met lagere toppen en hogere bodems, wat betekende dat de koers op het punt van uitbreken stond.

Kort na het plaatsen van Bitcoin wacht op uitbraak brak de koers inderdaad snoeihard opwaarts uit. In een kwestie van enkele tientallen minuten schoot de koers vanaf $6.874 met maar liefst $1000 omhoog. Om in de vier dagen daarna een top te maken op $8.450.

Op moment van schrijven noteert bitcoin een koers van $8.190 met een plus van 1,19% over de afgelopen 24 uur. Waar het plaatje vorige week heel duidelijk was, is het dat deze week allerminst.

Afwachten

Op de onderstaande 4 uurs-grafiek is te zien dat dat de koers vorige week uit de Symmetrical Triangle brak. Daarmee is het potentiële koersdoel op $8.014 geraakt.

Deze doorbraak gaf de koper weer moed. Het liet de koers stijgen naar $8.415. Om daarna steun te ondervinden op de EMA-50, het Exponentieel Gewogen Gemiddelde van 50 dagen.

De belangrijkste steun en weerstandslijnen die op de 4 uurs-grafiek in de gaten gehouden dienen te worden liggen op $7.800 en $8.425.

De RSI bevindt zich momenteel relatief stuck in the middle, afwachten is op een oversold of overbought moment om een perfect koop- of verkoopmoment te kunnen indiceren.



Klik op het plaatje voor een grote versie



Ook vandaag pak ik weer de daily grafiek erbij, omdat het patroon dat ik al sinds enkele weken signaleer nog steeds intact is. De verwachting is dat dit nog wel even zal voortduren.Ondanks de kortstondige euforie op de markt is de bovenstaande doorbraak op de grafiek echter nog geen bevestiging dat dat bitcoin uit haar bearish neerwaartse trend is gebroken die begon rond eind december 2017.



Klik op het plaatje voor een grote versie



Al vanaf januari zien we dat de koersbewegingen kleiner worden en de volatiliteit af neemt. Het patroon dat we al enkele weken volgen is nog steeds intact.

Symmetrical Triangle

Het verloop van dit patroon is niet veel veranderd ten opzichte van enkele weken geleden. Momenteel bevindt de koers zich op 78% van het patroon en de koers verloopt rustig. Deze week heeft de koers de bodem noch de top van het patroon geraakt.

Ondanks dat worden de toppen in dit patroon steeds lager en de bodems juist hoger. Deze lagere toppen en hogere bodems vallen onder de noemer Symmetrical Triangle en het patroon hierboven is er een uit het boekje. Na de uitbraak van dit patroon kan een grote wegeging worden verwacht. Ook het alsmaar afzwakkende volume, is een bevestiging hiervan.

Volgens Thomas Bulkowski is de kans ongeveer gelijk dat de koers naar boven of naar beneden uitbreekt. Thomas Bulkowski deed jarenlang onderzoek naar koerspatronen en schreef daarover het boek Encyclopedia of Chart Patterns.

Op het moment van schrijven is de RSI iets omhoog geklommen van 50 vorige week, naar 57, maar nog steeds stuck in the middle. De RSI is nog niet in een oversold of overbougt gebied, waardoor er nog geen siginaal kan worden gezien. Afwachten is nu op het doorbreken van de steun- en weerstandslijnen op de 4-uurs grafiek.



Belangrijkste punten