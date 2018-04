De koers van cerge (XVG) gaat snel omhoog, vooral op de Aziatische markten. Met het oog op de verwachte groei van de cryptomunt, steeg de koers meer dan 24% in 24 uur naar $0,104235.

Door de recente daling van bitcoin nam de prijs van XVG uitgedrukt in bitcoin nog extra toe.

Opvallend veel volume

De reden dat verge zo hard door het dak gaat heeft te maken met een aankomende mededeling omtrent een partnership. Door geruchten hierover nam het handelsvolume de afgelopen dagen rap toe.

Het volume van de afgelopen 24 uur komt voor 93,7% van drie exchanges: Binance (41,53%), Upbit (28,73%) en Bittrex (23,40%). XVG is momenteel de op één na meest verhandelde munt op Binance, met een aandeel van 13,42%. Ter vergelijking: bitcoin wint het slechts nipt met 13,88% in de afgelopen 24 uur.

De koers is voornamelijk nog gebaseerd op speculatieve handel. Verge zal nog veel stappen moeten zetten om een betaalmiddel te worden.

Partnership

Dat stopt echter niet dat speculaties over een mogelijk partnership al volop de ronde doen. Zou er een samenwerking in zitten met Mindgeek, de Adyen-betaaldienst of zelfs Ebay? Dit zei Stan Faas, verge core teamlid, er zelf over:

“This partner owns one of the largest payment processors on the internet with several hundreds of businesses routing their payment traffic through them. The partner is going to be supporting Verge Currency by rolling out a global marketing campaign with continuous marketing effort throughout the year.”

Vandaag focust de hele crypto-community zich op XVG. Tot het hoge woord eruit is, blijft het afwachten tot welke hoogtes de koers zal stijgen.

Belangrijk is te onthouden wat vaak gezegd bij zulke hypes: "Buy on the rumour, sell on the news." Over een uur zullen we het weten.