Pas op de plaats voorbeurs en er zijn weer veel cijfers en verrassingen

De AEX indicatie is een snufje lager. Er zijn veel cijfers, maar er is geen groot nieuws. China staat weer dik lager, maar geen nieuwe maatregelen of wat dan ook daar en Amazon deed -7,5% op Q2's.

En daar gaan we al weer meteen, cijfers, cijfers en nog eens cijfers. Vergeet de Q2's van Air France-KLM, maar nu komt het. De schuld is fors teruggebracht naar €8,3 miljard en het concern denkt in Q3 positieve ebitda te schrijven!



Aperam levert goede Q2 cijfers af dankzij cyclische meewind, bevestigt outlook en gaat voor €100 miljoen aandelen inkopen.



WDP laat bij haar Q2-cijfers op alle punten verbetering zien, verhoogt de winstverwachting voor dit jaar naar €1,10 van €1,07 en het dividend naar €0,88 van €0,86.



Brunel heeft ook Q2's en ligt op schema, als ik het heel snel goed zie:



Amazon leverde gisteravond sterke Q2-cijfers af met maar één minpunt: ze haalde de omzetverwachting niet en ook de outlook daarvan voor Q3 viel tegen. Bats, -7,5%:

WATCH: Amazon warns its sales growth will slow in tame start to Andy Jassy's tenure as CEO https://t.co/6ptg5V3ujV $AMZN pic.twitter.com/hM9OYb0FGy — Reuters Business (@ReutersBiz) July 30, 2021

Ouch! De beursgang van deze nieuweling viel dan weer tegen:

De opening dan, de koersen komen terug van weer verse all time highs. De dollar stabiliseert, China toch weer een tikkie, ethereum krijgt nieuwe technologie en kijk maar wat u verder zoal opvalt.



De rentes, ach ja de rentes:

De agenda is weer niet te doen zo dik met een paar flinke namen:

07:00 Aperam - Halfjaarcijfers

07:00 WDP - Halfjaarcijfers

07:15 Air France-KLM - Halfjaarcijfers

07:30 Brunel - Halfjaarcijfers

07:00 BBVA - Cijfers tweede kwartaal (Spa)

07:00 BNP Paribas - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 EssilorLuxottica - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Proximus - Cijfers tweede kwartaal (Bel)

07:00 Renault - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 UniCredit - Cijfers tweede kwartaal (Ita)

13:00 AbbVie - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers tweede kwartaal (VS)

00:50 Detailhandelsverkopen - Juni (Jap)

00:50 Industriële productie - Juni vlpg. (Jap)

06:30 Producentenprijzen - Juni (NL)

06:30 Detailhandelsverkopen - Juni (NL)

07:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg. (Fra)

08:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg. (Dld)

08:45 Inflatie - Juli vlpg. (Fra)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg. (eur)

11:00 Inflatie - Juli vlpg. (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en bestedingen - Juni (VS)

14:30 Arbeidskosten - Tweede kwartaal (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juli def. (VS)

Hoppa:

U.S. stocks rallied across the board as a solid earnings season and upbeat economic data fueled optimism about the economy's recovery. More here: https://t.co/yGlI1c574D pic.twitter.com/Ldt2dj5x7D — Reuters Business (@ReutersBiz) July 30, 2021

Bij deze:

Psst:

Ethereum will soon undergo a major software upgrade, code named London, that could potentially boost the coin’s price https://t.co/aK81XIOoku — Bloomberg (@business) July 29, 2021

Kijk nou:

UniCredit said it started talks to buy Monte Paschi, opening the way to the Italian government’s favored solution for the long-troubled lender https://t.co/AfoyxzU2Ob — Bloomberg (@business) July 29, 2021

De beschuldigingen zijn niet mis:

Nikola founder Trevor Milton was charged with lying to investors, which included a statement touting the success of a semi-truck he knew did not work. The closest the truck came to driving was when a prototype rolled down a hill for an ad, prosecutors said https://t.co/lqyTXEP4ra pic.twitter.com/9hM69dLvRN — Reuters Business (@ReutersBiz) July 30, 2021

Wall Street moet belasting betalen, wij niet. Ofzo?

Crypto allies rally against ‘ignorant’ new tax rules in bipartisan infrastructure deal https://t.co/D6bD7Eum45 — MarketWatch (@MarketWatch) July 29, 2021

Tot slot deze prachtige draad, want ondanks alle excessen is het zo ook wel weer met Robinhood:

Congrats Baiju, @vladtenev and @RobinhoodApp team on today’s IPO!



1/ You’ve opened up the world of finance, brought down barriers, and demonstrated that everyone can be an investor. #IAmAnInvestor



???? $HOOD pic.twitter.com/ZRwERrpccf — Jan Hammer (@janatindex) July 29, 2021

Veel plezier en succes vandaag.