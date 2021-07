Brunel verwacht weer omzetgroei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brunel heeft in heet tweede kwartaal van 2021 aan de eigen verwachtingen voldaan en liet zich positief uit over de tweede jaarhelft. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de specialistische detacheerder. CEO Jilko Andringa vindt dat de prestaties in het tweede kwartaal de weerbaarheid van Brunel aantonen. "Alle regio's zijn nu winstgevend en over de brede linie verbeteren de marges." "Gecombineerd met een strikt kostenbeheer en uitstekende operationele prestaties, brengt dit onze EBIT op gezonde niveaus", meent de topman. Andringa is er dan ook van overtuigd dat Brunel in de tweede helft van 2021 weer omzetgroei zal realiseren en het fundament legt voor een hoge enkelecijferige groei in de komende jaren. Resultaten Voor het tweede kwartaal rekende Brunel op een voortzetting van de trends uit het eerste kwartaal. De omzet zou gelijk zijn aan die in de eerste drie maanden, "kortom, een veel kleinere daling op jaarbasis, hoewel nog altijd gedrukt door Covid-19." De brutomarge en EBIT zouden wel lager liggen dan in het eerste kwartaal, als gevolg van kalendereffecten en minder werkdagen. Op jaarbasis zou de EBIT evenwel een significante stijging laten zien, dankzij kostenbesparingen die Brunel doorvoerde. Brunel kwam daadwerkelijk uit op een kwartaalomzet van 214,1 miljoen euro, een miljoen euro meer dan in de eerste drie maanden van dit jaar, maar wel 6 miljoen euro minder dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. De brutomarge daalde op kwartaalbasis van 23,1 naar 22,2 procent en de EBIT bedroeg 7,6 miljoen euro, tegenover 10,7 miljoen euro in het eerste kwartaal. De EBIT-marge daalde van 5,0 naar 3,6 procent. In het tweede kwartaal van 2020 behaalde Brunel echter een brutomarge van 18,9 procent met een EBIT van slechts 0,8 miljoen euro. Brunel wist de operationele kosten in het tweede kwartaal op jaarbasis met 2 procent terug te dringen. Over de eerste jaarhelft daalden de kosten zelfs met 10 procent. Outlook Brunel verwacht dat de trends uit het tweede kwartaal doorzetten in het derde kwartaal. Dit zal resulteren in een hogere omzet en brutowinst op zowel jaarbasis als kwartaalbasis. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

