Slotcall: Chippers moeten flink inleveren

De chippers hadden de wind vandaag flink tegen. Branchegenoot Micron bracht namelijk tegenvallende cijfers naar buiten. Van de drie bleef de schade bij ASML het meest beperkt, al deed ook het zwaargewicht binnen de AEX (+0,3%) vandaag -1,4%. Desondanks wist de AEX in de plus te eindigen.

Op deze ietwat grauwe 1 juli trapt de markt H2 af. IEX deed dat met een hagelnieuwe IEX Markt Monitor, die de oude IEX One zal vervangen. Om de switch zo soepel mogelijk te laten verlopen vindt u hier een uitgebreide uitleg van de nieuwe IEX Markt Monitor. Neem een kijkje, klik lekker in het rond en ontdek wat het vernieuwde koersenscherm nu allemaal te bieden heeft.

Fugro als overnamekandidaat

In de analyse die IEX-analist Niels Koerts vandaag over HAL (+0,3%) schreef gaat hij in op de gevolgen van het hele gebeuren rond GrandVision (+0,2%) en EssilorLuxottica. Kijkend naar de toekomst opperde Koerts een ander interessant idee: Fugro (+3%) als overnamekandidaat.

HAL is grootaandeelhouder van Boskalis (+0,3%), dus die twee zouden hun krachten goed kunnen bundelen. “Wel zou de bedrijfstop van de baggeraar nog een kopje thee moeten drinken met het bestuur van de bodemonderzoeker, want sinds de mislukte vijandige overname in 2014 zijn de relaties nogal bekoeld”, schrijft Koerts erbij.

Alle voor- en nadelen van een eventuele overname van Fugro leest u in de uitgebreide analyse van HAL. Deze is hieronder te vinden.

Shell gespreksonderwerp in de wandelgangen

Vanochtend meldde persbureau Reuters dat Shell (+2,7%) uit de joint venture met Exxon Mobil in Californië stapt. Samen met Exxon Mobil haalt Shell bij de gezamenlijke olie- en gaswinning dagelijks 125.000 vaten olie en ruim 900 miljoen liter gas wordt geproduceerd. Dit is goed voor een kwart van de totale olie- en gasproductie in de Amerikaanse staat.

Er gaan enkele geruchten in de rondte over Shell. Reuters en CNBC meldden recent op basis van anonieme bronnen dat Shell waardevolle olievelden in de Verenigde Staten van de hand wil doen, in lijn met de zojuist genoemde desinvestering in Californië. “Een verwachte geschatte opbrengst van $9 tot $10,5 miljard is weliswaar welkom, maar uit financieel oogpunt volstrekt niet nodig”, schrijft IEX-analist Martin Crum erover.

Volgens Crum zijn de berichten rond Ionity interessanter. De uitbater van snellaadstations in Europa heeft centen nodig om sneller te kunnen uitbreiden, en biedt nu een belang van 20% à 25% aan. Hiermee hoopt het bedrijf tussen de €400 en €500 miljoen op te kunnen strijken. Shell zou een van de mogelijke geïnteresseerden zijn. Aanhaken van Shell bij Ionity zou volgens Crum uit strategisch oogpunt verstandig zijn en de investering is te overzien. To be continued dus.

Lees vooral even de gehele analyse van Shell door op het bericht hieronder te klikken.

Brede markt

De AEX sloot in het groen, maar Duitsland (+0,4%) en Frankrijk (+0,6%) kleurden groener.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 0,2%. De index noteert nu 15,8 punten.

Wall Street is het weer oneens: S&P 500 (+0,3%), Dow Jones (+0,2%) en Nasdaq (-0,2%).

De euro daalt met 0,1% en noteert 1,185 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) stijgt weer waar zilver (-0,5%) juist weer daalt.

Olie: WTI (+1,9%) en Brent (+1,5%) koersen vandaag beide mooi in het groen.

Bitcoin (-3,3%) daalt wat.

Rentes

Nadat de rentes gisteren behoorlijk daalden, lijken ze nu tot bedaren te zijn gekomen. Net als in veel andere landen bleef de rente vandaag liggen.

Het Damrak:

Zoals in de intro genoemd zit het de chippers vandaag niet mee. Hier de exacte verliezen: ASMI (-3,5%), ASML (-1,4%) en Besi (-4,8%).

(-3,5%), (-1,4%) en (-4,8%). Goldman Sachs schroefde zijn koersdoel voor Unibail (+2,5%) vandaag flink op. Waar dit eerst €79 was, is dit nu €100.

(+2,5%) vandaag flink op. Waar dit eerst €79 was, is dit nu €100. Liberum Capital verlaagde vandaag zijn koersdoel voor Air France-KLM (+1,4%) flink tot €3. Dit ging gepaard met een verkoopadvies. Maar wacht, het kan nog erger. Stifel Nicolaus gaf vandaag een eerste koersdoel van slechts €0,50 af voor de vliegmaatschappij. Uiteraard ging ook dit koersdoel zij aan zij met een verkoopadvies. Auw, die moet pijn doen.

(+1,4%) flink tot €3. Dit ging gepaard met een verkoopadvies. Maar wacht, het kan nog erger. Stifel Nicolaus gaf vandaag een eerste koersdoel van slechts €0,50 af voor de vliegmaatschappij. Uiteraard ging ook dit koersdoel zij aan zij met een verkoopadvies. Auw, die moet pijn doen. Op de postbezorgers PostNL (-0,6%) en InPost (-2,7%) na, deden de midcappers het vrij goed. De AMX (+0,8%) sluit de dag goed. Hetzelfde geldt overigens voor de AScX (+0,4%).

(-0,6%) en (-2,7%) na, deden de midcappers het vrij goed. De (+0,8%) sluit de dag goed. Hetzelfde geldt overigens voor de (+0,4%). Pharming (+1,2%) heeft een samenwerking met Orchard Therapeutics aangekondigd voor de ontwikkeling en commercialisering van autologe HSC ex-vivo gentherapie tegen erfelijk angio-oedeem.

