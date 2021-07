De hele markt op één koersenscherm: de nieuwe IEX Markt Monitor

Als u de markt op de voet wilt volgen kunt u eigenlijk niet zonder: de nieuwe IEX Markt Monitor is gemaakt om geen koersbeweging meer te hoeven missen.

Hem zelf bekijken en verkennen is natuurlijk de beste introductie, maar voor het overzicht schetsen we in het kort de acht belangrijkste onderdelen en functionaliteiten van de gloednieuwe IEX Markt Monitor.

1. Geschikt voor alle devices

Anders dan de IEX One-monitor is de IEX Markt Monitor responsive, dat wil zeggen dat hij op ieder formaat scherm vanzelf zorgt voor een optimale presentatie van de koersgegevens.

2. Altijd in beeld: belangrijke beurzen en headlines

Het altijd aanwezige 'lint' bovenin de pagina toont voortdurend de actuele stand van de belangrijkste beurzen en indicatoren, waaronder de nieuwe NLD25-index, die ook buiten beursuren (van 08:00 tot 22:00) realtime een betrouwbare indicatie voor de Nederlandse beurs afgeeft. Ook rollen in een tickertape, voortdurend ververst, de belangrijkste headlines van IEX.nl door uw beeld.

3. U bepaalt zelf welke markten u volgt

U kunt de hoofdgroepen van getoonde koersen (Algemeen, Nederland, Europa, VS, VK, de grafiekenmodule en - als u als IEX-lid bent ingelogd - uw eigen watchlist) zelf zichtbaar maken of verbergen door op het symbool van het 'oogje' te klikken. Binnen die groepen kunt u zelf eenvoudig aan- en uitvinken welke beurzen of deelmarkten u wel en niet wilt zien.

4. U bepaalt zelf hoe de informatie wordt getoond

Ieder zijn voorkeur. Net als de oude IEX One Monitor biedt de IEX Markt Monitor de keuze om de pagina in light- of dark-mode te bekijken. Tevens kunt u de koersverschillen in procenten of absolute bedragen laten tonen.

Binnen de verschillende groepen kunt u kiezen oif u de koersverschillen per dag, per week, per maand of year-to-date wilt zien. Bovendien kunt u de verschillende beurzen of deelmarkten los van elkaar tonen of samenvoegen, zodat u bijvoorbeeld voor meerdere beurzen tegelijk de grootste stijgers en dalers kunt zien.

5. Kies uw favoriete grafieken

U kunt op ieder van de drie grafiekenposities voortdurend switchen tussen 22 verschillende indices en indicatoren, met de mogelijlkheid om de periode van de grafiek in te stellen van intraday, tot een maand, een jaar, year-to-date en een vijfjaarsperiode. De grafieken zijn interactief: door er met uw muis doorheen te bewegen kunt u de koersdata van alle datapunten in detail zien.

Ook kunt u ervoor kiezen om op één van de grafiekenposities de laatste headlines van ABM Financial News te laten zien.

6. Bepaal zelf de volgorde

Liever eerst de Nederlandse koersen? Of kijkt u na half vier liever naar de VS? Ziet u de brede marktindicatoren en valuta's liever altijd als eerste? Of toch vooral uw eigen watchlist? Met de up- en down-pijltjes aan de rechterkant kunt u de groepen naar hartelust omhoog en omlaag verplaatsen, zodat u altijd uw favoriete volgorde in beeld hebt.

7. Wij onthouden uw voorkeuren

Als u uw favoriete indeling van de IEX Markt Monitor heeft gevonden, dan slaan wij die voor u op, zodat u bij uw volgende bezoek niet opnieuw de pagina hoeft in te richten.

8. Geen advertenties op de Markt Monitor? Log in als abonnee!

De IEX Markt Monitor is - ongelooflijk maar waar - gratis voor iedereen. Uiteraard moeten we deze service wel ergens mee bekostigen en dat doen we door advertenties in en rond de monitor te tonen. Mocht u dat toch als hinderlijk ervaren dan is dat eenvoudig op te lossen door een IEX premium-abonnement af te sluiten of een IEX Advertentievrij-abonnement. Zodra u inlogt met een van beide lidmaatschapsvormen krijgt u zowel op de Monitor als op IEX.nl geen advertentiebanners meer te zien. U heeft dan ook één extra positie beschikbaar voor grafieken of nieuws.

Benieuwd naar de nieuwe IEX Markt Monitor? U vindt hem hier!