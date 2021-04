BeursVandaag: Wood en Musk over de markt

De opening lijkt wat lager uit te pakken na een slappe sessie op Wall Street. Er is amper nieuws op het Damrak en we doen het vandaag met Europese inkoopmanagersindices dienstensector maart.

Met al die - wellicht een leuke naam voor een band? - red hot chipper peppers in de AEX geef ik dit bericht maar als eerste. De voorlopige Q1-cijfers van Samsung (+0,2%) zijn in de prik, chips zijn inderdaad niet aan te slepen en er is geen nieuws over eventuele nieuwe investeringen:

Samsung Electronics says first-quarter profit likely rose 44%, matching expectations https://t.co/Ju3pF5KXx8 pic.twitter.com/1yN7TVpfBI — Reuters Business (@ReutersBiz) April 7, 2021

Omdat er toch niks te doen is, wijs ik u hier op. Ark's Cathy Wood, de bekendste fondsmanager in deze markt die volop in zet op niet-winstgevende tech, babbelde gisteren met een bekende ondernemer. Die stelde een goede vraag - hij krabt zich blijkbaar ook achter zijn oor over deze beurs - die ons allen altijd kwelt.

Is de markt nou duur of goedkoop en zo ja, hoeveel dan? Wood zegt interessante dingen:

GDP statistics evolved during the Industrial Age and do not seem to be keeping up with the digital age. Thanks to productivity, real GDP growth probably is higher and inflation lower than reported, suggesting that the quality of earnings has increased significantly. https://t.co/7V4dNo3vBL — Cathie Wood (@CathieDWood) April 6, 2021

Plus deze:

Companies that did not innovate and instead leveraged up to buy back stock and distribute dividends to satisfy short-term oriented shareholders, including private equity, will pay a steep price. They will have to cut prices to move aging inventory and service debt. Bad deflation. — Cathie Wood (@CathieDWood) April 6, 2021

Haar Ark Innovation Fund zit overigens wel in een bear market, maar dit even terzijde. Dit is hoogrisico en, als u het mij vraagt, vooral to satisfy short-term oriented shareholders, maar wie ben ik.



De opening is inderdaad wat miezerig. Daar kijkt niemand raar van op, dunkt me, na die felle stijging die onder meer de AEX op een all time high zette.



Marktbreed valt vooral een wat zwakkere dollar op en verder - overal een nul voor de komma - blijft alles en iedereen dicht bij huis. Zelfs bitcoin doet het maar met +0,6% halverwege $58K.



De vaart is in ieder geval ook even uit de rentes, zelfs de Amerikaanse.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met onder meer - klik op de naam - nieuws van Nedap, GrandVision en Aegon:

08:02 Lagere opening Damrak voorzien

07:54 Italiaanse regering stelt voorwaarden bij overname Borsa Italiana - media

07:44 KKR helpt T-Mobile Nederland met uitrol glasvezel

07:13 Tegenslag bij verkoop Hongaarse activiteiten Aegon

06:56 Europese beurzen openen gemengd

06:51 132,3 Miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

06 apr Wall Street eindigt lager

06 apr Olieprijs stijgt

06 apr Grandvision is EssilorLuxottica geen informatie schuldig

06 apr Wall Street blijft dichtbij record

06 apr Aanmelding bod op Hunter Douglas van start

06 apr Europese beurzen sluiten hoger

06 apr Nedap waarschuwt voor vertragingen

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 SBM Offshore AvA

09:15 Spanje services PMI mrt 46,8

09:45 Italië services PMI mrt 49,1

09:50 Frankrijk services PMI mrt 47,8

09:55 Duitsland services PMI mrt 50,8

10:00 EU services PMI mrt 48,8

10:30 VK services PMI mrt

16:30 VS olievoorraden

En dan nog even dit

Bij deze:

WATCH: Treasury Secretary Janet Yellen says a rapid recovery in the U.S. would boost overall global growth, but more work needs to be done to support the global economy pic.twitter.com/NIQ1Akw6No — Reuters Business (@ReutersBiz) April 7, 2021

Verhip:

Amazon betaalt toch nergens iets :-)

Amazon CEO Jeff Bezos said that he supports President Biden’s proposed tax hikes on American companies. More here: https://t.co/FRc3q8Bim5 pic.twitter.com/YYNU2uuw2b — Reuters Business (@ReutersBiz) April 7, 2021

Oh oh oh:

At a moment when investment banks are feasting on market activity and dealmaking, Credit Suisse is cleaning house in the aftermath of another scandal https://t.co/TipJ9xBfTW — Bloomberg Markets (@markets) April 7, 2021

Net als in Australië?

New UK regulator set to curb big tech's power over news publishers https://t.co/NUUfRxl4R6 pic.twitter.com/aoRCAS3o7Q — Reuters Business (@ReutersBiz) April 7, 2021

U verwacht het niet:

Cryptocurrency inflows hit all-time high of $4.5 billion in first quarter - Coinshares https://t.co/4vERXzNa1m pic.twitter.com/ozV1FVP5zD — Reuters Business (@ReutersBiz) April 7, 2021

Die waardering! Nou ja, zulke spreads zijn ze wel gewend in het coin wereldje:

#Coinbase Q1 profit more than doubles 2020 total. Generated rev of $1.8bn in Q1, surpassing 2020’s total of $1.3bn. Comp, which is expected to debut under ticker COIN next wk, said it had 56mln verified users in Q1. Investors see Coinbase fair value ranging from <$25bn to >$150bn pic.twitter.com/9ZJIbDOKg8 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 7, 2021

Nu nog inenten:

The International Monetary Fund raised its 2021 growth forecast from 5.5% to 6%, a rate unseen since the 1970s. Read more here: https://t.co/aS8zvh6WJ2 pic.twitter.com/W6wg7GIK56 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 7, 2021

Zachary Horwitz is zijn naam en hij zit nu achter de tralies:

The U.S. SEC obtained an asset freeze to halt an alleged $690 million Ponzi scheme operated by an L.A. actor who claimed he had deals to sell films to Netflix and HBO https://t.co/Ulutks1Nzr — Bloomberg Markets (@markets) April 7, 2021

Lekker met dit weer :-)

Telecomaanbieder T-Mobile gaat in Nederland in zee met private equityfirma KKR om een miljoen huishoudens aan te sluiten op glasvezel. @woutervanbergen https://t.co/iTzYUYQSNZ — DFT (@dft) April 7, 2021

LOL:

Veel plezier en succes vandaag.