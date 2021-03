TA: Klein maar krachtig

We mogen weer stemmen. Ik vraag me wel eens af of ik, als technisch analist, conclusies zou kunnen trekken uit de grafieken van hedendaagse verkiezingsenquêtes. Mijn eerste gedachte is 'schoenmaker, blijf bij je leest', maar afgelopen weekend heb ik me toch niet kunnen beheersen.

Ik heb enkele grafieken met recente politieke peilingen beoordeeld alsof het fondsen waren. Tot mijn niet geringe verbazing zag ik daarop zowel duidelijke trends, als omslagsignalen en consolidaties. Het zijn net aandelen, die politieke partijen. Ik zal hier geen namen van individuele partijen noemen, maar wil u wel deelgenoot maken van enkele algemene ontwikkelingen.

Zo zag ik in de peilingen één opvallende overeenkomst met de aandelenbeurs. En dat is dat het politieke speelveld, qua performance, is verdeeld in 3 grote groepen.

Onderscheid

Op de beurs zien we dat de Big Caps (AEX), de Mid Caps (AMX) en de Small Caps (AscX) elk hun eigen technische voetafdruk kennen, in de vorm van het trendmatige profiel. In de politieke peilingen viel mij datzelfde onderscheid op tussen de grote, minder grote en kleinere partijen.

Big Caps

Op de grafieken met de politieke peilingen zag ik recent duidelijk een gebrek aan trendmatigheid bij de grotere partijen. De kopgroep van de politiek, zeg maar de AEX van het Binnenhof, zag er technisch zelfs een beetje apathisch uit. Ook het verloop ten opzichte van elkaar was redelijk mat. Verder: qua relatieve prestaties blijven de grotere partijen wat achter.

Mid Caps

Dan de politieke middengroepen, het equivalent van de AMX. De minder grote partijen waren in de peilingen vanuit technisch perspectief wel in beweging, maar dan vooral ten opzichte van elkaar. Hier zien we dus een proces van communicerende vaten. Zo staat tegenover een stijgende middenpartij een andere die daalt.

Qua relatieve prestaties zijn de middenpartijen neutrale performers. Misschien dat er één partij promoveert naar de kopgroep. Maar vanwege de communicerende vaten zou er dan ook een moeten degraderen.

Small Caps

Tenslotte het smaldeel van het Binnenhof, de kleinere partijen oftwel de Small Caps. Als ik als belegger vandaag mijn geld zou moeten inzetten, dan is het hier. Want ik zie momentum in deze categorie. Hier en daar zelfs outperformance. Dan is niet uitgesloten dat een enkeling technisch uitbreekt, trendmatig positief wordt en mogelijk zelfs kan promoveren.

Degradatie en promotie

Binnenkort degraderen enkele AEX-aandelen. Het aandeel ABN Amro verdwijnt uit de AEX-index, evenals biotechbedrijf Galapagos. Daar staat dan wel promotie tegenover. Op de beurs promoveren chipmachinefabrikant Besi en Signify, de voormalige Philips-verlichtingstak, naar de grote jongens.

Bij de verkiezingspeilingen lijken de promovendi bij de middelgrote, maar vooral bij de kleinere partijen te zitten.

Vandaag bespreek ik de Nederlandse Small Caps-index.

Deze beursgraadmeter van de 'kleinere' aandelen presteert als enige index uitstekend. Bovendien zet de AscX voortdurend nieuwe all-time highs op de borden. Dit zegt dus dat enkele individuele 'kleinere' aandelen opwaarts zijn doorgebroken, technisch goed liggen en nieuwe koersrecords neerzetten.

Ik zit woensdagavond aan de buis gekluisterd, vooral benieuwd wie doorbreken.

Kortetermijnanalyse: Small Caps-index hervat stijgende trend

De AscX-index heeft de stijgende trend hervat nu een tussenliggende weerstand is overwonnen. Met de uitbraak is een technische verbetering opgetreden. De Nederlandse Small Caps-index (AscX-index) krijgt hiermee ruimte voor verdere koersstijging richting weerstand 1.400,00 punten (berekend koersdoel).

We handhaven een positieve visie zolang de Small Caps-index het patroon van hogere toppen en bodems weet vast te houden. Steun ligt rond 1.154,88 punten (bodem van 28 januari).

Langetermijnanalyse: AscX-index zet door

In de recente terugval heeft de Small Caps-index een hogere bodem achtergelaten binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven Er ligt steun op 1.154,88 punten (bodem van 28 januari). Ons eerste, maar niet ultieme, berekende koersdoel ligt rond 1.600 punten.

Meerjarige analyse: AscX-index maakt nieuwe all-time highs

De Nederlandse Small Caps-index vormt voortdurend nieuwe all-time highs. De zeer krachtige trend beschikt over voldoende momentum en kan nog ver reiken. Op langere termijn kan de opmars nog ver doorzetten. Ons berekende koersdoel voor de lange termijn ligt rond 1.600 punten.