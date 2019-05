Hollandse Aandelenavond: Ralph Wessels

Binnenkort is het weer zover en organiseert IEX samen met BNP Paribas weer de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Zes beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen waarvan zij denken dat die kansrijk zijn de komende tijd.

De tips van vorig jaar

Mijn eerste bijdrage aan de Hollandse aandelenavond heeft voor een mooi positief resultaat gezorgd. Helemaal tevreden kan ik toch niet zijn. De portefeuille van drie namen bleef ruim 3% achter bij de AEX-index.



Totaalrendement van 4 juli ‘18 – 1 mei ‘19



Shell +1,0%

Flow Traders -11,1%

DSM +21,0%

AEX +6,8%

Een gemiddelde van +3,6% en underperformance van 3,2% ten opzichte van de AEX.

Shell

Mijn keuzes waren vorig jaar grotendeels gebaseerd op het feit dat we langzaam richting het eind van de economische cyclus gingen.

Aan het eind van de economische cyclus doen grondstoffen, zoals olie en gas, het normaliter goed. Dit komt omdat de wereldeconomie dan op volle toeren draait en de vraag groter is dan het aanbod. Helaas begonnen markten in het vierde kwartaal een recessie in te prijzen en dat zorgde ook voor een stevige correctie in de olieprijs.

Inmiddels is herstel alweer opgetreden, maar per saldo heeft de koers van Shell niet veel gedaan. Kwartaalcijfers van Shell waren wisselend, maar belangrijkste is dat het aandeleninkoopprogramma gestart en goed onderweg is. Daarnaast voldeed Shell bij zijn jaarcijfers al aan zijn vrije kasstroomdoel van USD 25 -30 miljard, wat voor 2020 gepland stond.

Flow Traders

Richting het eind van de economische cyclus begint de volatiliteit in de markt toe te nemen. Een speler die de markt van liquiditeit voorziet, zoals Flow Traders, moet hier garen bij spinnen.

Dit scenario ontvouwde zich in de laatste maanden van 2018 en begin 2019, maar sindsdien is de rust op financiële markten weer teruggekeerd. Daardoor is de volatiliteit hard gedaald en onder het langjarig gemiddelde gekomen. Dit zorgt voor magere resultaten bij Flow Traders, ondanks dat ze marktaandeel wisten te winnen.

DSM

Mega-trends zijn langdurige ontwikkelingen die door de economische cyclus heen gaan. Klimaatveranderingen en wijzigingen in demografie zorgen er onder andere voor dat we duurzamer met de planeet willen omgaan en gezonder willen leven.

DSM speelt hier met zijn producten goed op in. Het bedrijf rapporteerde solide kwartaalcijfers, profiteerde van stijgende vitamineprijzen, heeft mooie groei-targets die ook nog naar boven werden bijgesteld en kondigde, als klap op de vuurpijl, nog een aandeleninkoopporgramma aan.

15 mei: 3 favorieten voor 2019

Aanstaande woensdag 15 mei presenteren zes experts hun drie favoriete aandelen van Hollandse bodem voor 2019. De zaal in de Jaarbeurs in Utrecht is inmiddels volgeboekt, maar u kunt de Hollandse Aandelenavond nog wel online volgen door u (gratis) aan te melden voor het webinar.

