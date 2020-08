Walmart goes Amazon en Amazon goes Apple

Manufacturing. Of services. Vroegâh was het gemakkelijk. Er was een bedrijf en dat had een business. Waarderen maar volgens de bekende normen. Gemakkelijk. Duidelijk. Klaar.

Maar dat was vroegâh.

Nu is er Amazon. En dat doet in alles waar ze zin in heeft, zolang Jeff en aanhang maar uw data krijgen. En persoonlijke fysieke dat is heel aantrekkelijk, want dat valt overal en altijd aan uw andere data te koppelen.

Amazon just unveiled a wristband for health and fitness tracking called Halo — take a look: https://t.co/DduegeHVca pic.twitter.com/QgXURE4D02 — CNBC (@CNBC) August 28, 2020

Amazon heeft een concurrent uit de oude economie: Walmart. Dat had en heeft nog steeds van die veel te grote shopping mall winkels waar u werkelijk alles en nog meer kan krijgen, tot assault rifles aan toe. Het bedrijf neemt Amazons handschoen op en is... misschien wel een technologiegigant in spé.

Snel veranderende omstandigheden, markten, businesses en bedrijven zelf: flexibiliteit is meer dan een vereiste voor - jawel - de moderne belegger of handelaar :-) Want wat voor waardering moeten we op Walmart plakken: retail of tech? Het fonds doet nu 25 keer de verwachte winst, iets meer dan de S&P 500.

Enfin, hiero. Dan weer die met die en dan vindt die die niet meer leuk en gaat die verder mer die, want die wil niet meer? Tech is gewoon een soap.

SoftBank's Marcelo Claure originally put together the Walmart/Google/SoftBank consortium. When the US government made it clear Walmart couldn't lead the bid, and Google didn't want to step in, that consortium died and Walmart moved on to Microsoft: https://t.co/v6oPotr7kC — Alex Sherman (@sherman4949) August 27, 2020

Deze valt hier ook onder, dan weer vriend en dan weer vijand: