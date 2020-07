BeursVandaag: Druk & spannend

Unilever rolt net binnen en handhaaft het dividend. Iets beter dan verwacht, is er valuta-impact en het concern splitst de theedivisie grotendeels af. Verder zeggen deze quotes alles?

23 Jul - 08:17:34 [RTRS] - UNILEVER ULVR.L- CFO ON MEDIA CALL - FOOD SERVICE BUSINESS WAS DOWN 56% IN THE FIRST HALF

23 Jul - 08:17:12 [RTRS] - UNILEVER ULVR.L- CFO ON MEDIA CALL - HYGIENE PRODUCT SALES WERE UP BY 17% IN THE FIRST HALF AND 26% IN SECOND QUARTER

Aalberts heeft natuurlijk - wie niet? - ook mindere cijfers, maar het gaat wel beter en... het concern maakt dankbaar gebruik van de crisis om zijn strategie naar voren te halen.

Sligro maakt van de - kuch - gelegenheid ook gebruik om te bezemen. Het bedrijf heeft zoals verwacht een slechte rapportage, boekt zelfs nettoverlies en het gaat allemaal wel even duren...

De brede markt kleurt voorzichtig positief, terwijl we volgens de networks lopen te zenuwen over de oplopende Amerikaanse-Chinese spanningen - de term Koude Oorlog valt steeds vaker - en uiteraard corona. Shanghai moet zowaar terug, de dollar is zwak, de Amerikaanse rente stijgt één basispunt en de Duitse ligt vlak.

Simsalabim, Tesla presenteerde nabeurs VS voor het vierde kwartaal op rij winst en is misschien op weg naar de S&P 500. De koers deed +4,1%. Microsoft was wat aan de vlakke kant voor haar doen - nog altijd double digit groei, hoor - en deed -2,2%.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, hier TSMC. Daimler wist u al.

08:03 Daimler rekent onlangs kwartaalverlies op positief jaarresultaat

07:42 Chipbedrijf STMicroelectronics positiever gestemd

22 jul Vierde kwartaalwinst op rij voor autobouwer Tesla

22 jul Microsoft profiteert nog altijd van thuiswerk

22 jul Kleine winsten op Wall Street

22 jul Lagere omzet voor machinemaker Marel

22 jul Lagere omzet en winst voor industrieel toeleverancier Aalberts

22 jul Moody's negatiever over vastgoedfonds Wereldhave

22 jul Geen extra geld van banken voor noodlijdend moederbedrijf Steps

22 jul Stevige minnen op Europese beurzen na oplaaien virus

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €8,10 van €6,70 - Berenberg

ING: naar €8 van €7,50 -Berenberg

Randstad: naar €43 van €38 - Credit Suisse

GrandVision: naar €26 van €28,42 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Aalberts Q2-cijfers

08:00 Sligro Q2-cijfers

08:00 Relx Q2-cijfers

08:00 Unilever Q2-cijfers

08:00 Daimler Q2-cijfers

08:00 Roche Q2-cijfers

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen aug -4,5

13:00 Kimberly Clark Q2-cijfers

13:00 Twitter Q2-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

18:00 Acomo Q2-cijfers

18:00 Nedap Q2-cijfers

22:00 AT&T Q2-cijfers

22:00 Intel Q2-cijfers

Tesla op weg naar de S&P 500? En Houston, want daar wil Elon een fabriek bouwen.

Tesla reported a fourth straight quarterly profit, sending its stock up over 4% in after-hours trading and clearing a hurdle that could lead to the electric carmaker's inclusion in the S&P 500 index. Read more https://t.co/ZTahjU9cL8 $TSLA pic.twitter.com/ycDcU44KMD — Reuters Business (@ReutersBiz) July 23, 2020

Ja maar, de fantasie:

Tesla's valuation has divorced from how much money Wall Street is projecting the company to make in its first two years of annual profits. https://t.co/Zwe2uxW4ZB pic.twitter.com/ZNguKxaJBY — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2020

Mooie, maar geen perfecte rapportage:

Microsoft revenue grew 13% despite coronavirus. https://t.co/ouaOskJ5DX — CNBC (@CNBC) July 22, 2020

Dit heet euforie:

JAMF shares soar in debut, as IPO gives investors another way to bet on Apple. https://t.co/NnnUhz2nIM — CNBC (@CNBC) July 22, 2020

Da's nog even:

Audi expects pre-pandemic car sales levels by 2022/2023: paper https://t.co/wKZPcEg3RV pic.twitter.com/8NmWsyQhvi — Reuters Business (@ReutersBiz) July 23, 2020

En nu ook zilver?

Pas op als het gratis lijkt:

There’s an almost perfect relationship between the real #yield and the price of #gold! pic.twitter.com/EAuJedzy7W — jeroen blokland (@jsblokland) July 22, 2020

Als Goldman Sachs het zegt? Kan de economie maar beter luisteren :-)

The U.S. economy will be hampered by high unemployment and a plodding recovery because of the coronavirus pandemic, Goldman Sachs CEO David Solomon said. https://t.co/zv89QMv6iP — CNBC (@CNBC) July 22, 2020

Voor hem is dit zakgeld, maar toch:

CEO Larry Fink sold $24.2 million of BlackRock stock, bringing his sales this year to $74.4 million https://t.co/nVbSDXXv5E — Bloomberg Markets (@markets) July 23, 2020

Zo wil ik ook wel klokken luiden:

A former Novartis sales representative will get a $109.4 million whistle-blower award, one of the largest such payouts ever, after the company agreed to resolve a lawsuit accusing it of paying kickbacks to doctors https://t.co/6LJZLb14Qi — Bloomberg Markets (@markets) July 23, 2020

Nederlander nog wel:

Twitter says hackers accessed direct messages of 36 victims, including one elected official https://t.co/4sTntUGaJ8 — CNBC (@CNBC) July 23, 2020

Simpel, ze krijgen nooit nee te horen :-)

I spent 7 years studying Dutch parenting—here are 6 secrets to raising the happiest kids in the world. https://t.co/bMSubNmzgy — CNBC (@CNBC) July 23, 2020

